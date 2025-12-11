Hat Christina Block den Auftrag erteilt, ihre Kinder aus Dänemark zu entführen? Der mutmaßliche Chef der Entführer äußert sich dazu als Zeuge vor Gericht.

dpa 11.12.2025 - 10:43 Uhr

Hamburg - Im Prozess um die Block-Kinder hat der mutmaßliche Chef der Entführer über ein Treffen mit der Mutter kurz vor der Tat berichtet. Sein gesamtes Team sei aus Israel nach Hamburg gereist und habe sich im Hotel "Grand Elysée" mit Christina Block getroffen. Sie habe dem Team dafür gedankt, dass es gekommen sei, um die Kinder zu retten, sagte der 68-jährige Zeuge aus Israel am 25. Verhandlungstag. Er habe es so verstanden, dass er im Namen der Familie handele.