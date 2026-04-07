Trumps widersprüchliche und zum Teil wirre Äußerungen sorgen für Diskussionen. Dabei steht das 25. Amendment im Fokus: Wird J.D. Vance dadurch US-Präsident?
In den letzten Tagen hat die Diskussion um die Anwendung des 25. Zusatzartikels der US-Verfassung auf Donald Trump erneut an Fahrt aufgenommen. Der Grund: Ein kontroverser Social-Media-Beitrag des Präsidenten am Ostersonntag, in dem er mit der Bombardierung ziviler Infrastruktur im Iran drohte. Diese Äußerung, die von vielen als unberechenbar und gefährlich angesehen wird, hat sowohl bei Demokraten als auch bei einigen Republikanern Besorgnis ausgelöst.