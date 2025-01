Die Magie zu Gast in Sindelfingen: Beim 26. Festival der Illusionen verblüffen bekannte Künstler das Publikum. Wir haben die Bilder zu dem großen Zauber-Event.

Thomas Morawitzky 12.01.2025 - 14:56 Uhr

Langeweile gibt es keine, beim Festival der Illusionen. Hier beherrscht die magische Superlative die Bühne. Es sei denn, Marcel Kösling tritt auf. Kösling, Zauberer und Kabarettist aus Hamburg, moderiert das 26. Festival der Illusionen in der Sindelfinger Stadthalle – ein unablässig schrill plaudernder Herr, der die Stimmung im Saal geschickt in die Höhe treibt. Er lästert über einen Gasthof in Weil der Stadt, in dem er vor vielen Jahren übernachten musste, und spielt später dann ein bisschen Flöte. Das, sagt er, brachte er sich schon als Schüler bei, angeblich, um seine Mitschülerinnen zu beeindrucken. Denn Gitarre spielen konnte er nicht, nur den einen oder anderen Zaubertrick, der sich am Lagerfeuer nicht so gut machte.