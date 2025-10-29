Ein Fußgänger ist am Dienstag in der Ortsmitte von einer Personengruppe attackiert worden. Bei der Fahndung nach den Tätern war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Franziska Kleiner 29.10.2025 - 10:54 Uhr

Mehrere Personen haben am Dienstagabend einen 26-Jährigen in Gerlingen angegriffen und durch Messerstiche verletzt. Wie die Polizei berichtet, war das Opfer kurz nach 19 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg in der Weilimdorfer Straße unterwegs gewesen, als der Mann von mehreren noch unbekannten Tätern attackiert und mit mehreren Stichen verletzt wurde. Die Täter – es soll sich um drei oder vier Personen gehandelt haben – schlugen nach ersten Ermittlungen auf das Opfer ein, das dadurch zu Boden ging.