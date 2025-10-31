 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart
  4. Stadtkind Stuttgart

  6. Wie es ein Selbstauslöser-Foto in die Staatsgalerie schaffte

27-jährige Stuttgarterin Wie es ein Selbstauslöser-Foto in die Staatsgalerie schaffte

27-jährige Stuttgarterin: Wie es ein Selbstauslöser-Foto in die Staatsgalerie schaffte
1
Semiha Degirmenci vor ihrer Fotografie „Dear Mama“ Foto: Marie Michelle Scholz

Künstlerin und Studentin Semiha Degirmenci befasst sich mit Familie, Herkunft und starken Frauen. Ein Foto der 27-Jährigen wird gerade in der Staatsgalerie Stuttgart gezeigt.

Digital Desk: Katrin Maier-Sohn (kms)

Zwei Frauen sitzen auf einem Sofa. Die eine wirkt erschöpft – ihr Körper zusammengesunken, der Blick müde und leer, verloren in die Ferne gerichtet. Die andere hat sich ihr zugewandt, beobachtet aufmerksam das Gesicht der Älteren. Ihre Haltung ist aufrecht, beschützend. Die Komposition ist schlicht, fast symmetrisch, wodurch sich der Fokus ganz auf die Beziehung der beiden richtet. Das Schwarz-Weiß verstärkt die emotionale Tiefe, lässt das Bild zeitlos wirken und rückt Gesten, Blicke und Körperhaltungen in den Vordergrund.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Unter 30: Eleni Sismanidou: „Die Stuttgarter Kunstszene wird immer hotter“

Unter 30: Eleni Sismanidou „Die Stuttgarter Kunstszene wird immer hotter“

Die Stuttgarter Künstlerin Eleni Sismanidou (28) beschäftigt sich mit sexistischen Mustern in der Kunstszene. Aktuell stellt sie in der Stuttgarter Staatsgalerie aus. Ein Treffen.

Man spürt Nähe und Distanz zugleich: Nähe im physischen Zusammensitzen, Distanz in der inneren Abwesenheit der Erschöpften. Es ist, als hielte die Kamera einen stillen Dialog fest – zwischen Generationen, zwischen Müdigkeit und Stärke, zwischen Fürsorge und Loslassen, zwischen Mutter und Tochter.

Für alle alleinerziehenden Mütter

Das Foto ist Teil der Ausstellung „Playlist“, die noch bis zum 11. Januar in der Staatsgalerie Stuttgart zu sehen ist. Es zeigt die Künstlerin Semiha Degirmenci mit ihrer Mutter. „Dear Mama“ heißt die fotografische Serie, von der dieses eine Bild ausgestellt ist, angelehnt an Rapperlegende 2Pacs Song „Dear Mama“. In dem heißt es: „A poor single mother on welfare, tell me how you did it. There’s no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You are appreciated“.

Auch Semiha, kurz Semi, ist als Tochter einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. In ihrer Fotoserie porträtiert sie die Lebensrealität alleinerziehender Mütter, emotionaler Kern ist ihre eigene Mutter Selver, eine Frau, die viel getragen, viel verloren hat. „Die Fotoserie ist eine Hommage an meine Mutter“, sagt die 27-jährige Künstlerin. „Frauen, insbesondere auch alleinerziehende Mütter, gehen in unserer Gesellschaft oft unter. Ich will ihnen eine Plattform bieten.“

Stipendiatin der der Studienstiftung des deutschen Volkes

Die Mutter selbst scheut das Rampenlicht. Das Foto entstand eher spontan, mit Selbstauslöser im heimischen Wohnzimmer. Zur Vernissage in die Staatsgalerie kommt sie trotzdem, hält sich eher im Hintergrund. Ein emotionaler Moment für Semi.

Semis Großvater kam als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland. Sowohl ihre Mutter als auch sie und ihre zwei Brüder sind in Deutschland geboren. Alle wohnen zusammen in einer Wohnung in Heilbronn. Mit 16 Jahren kaufte Semi ihre erste professionelle Kamera. Nach dem Abitur - sie ist die erste in der Familie mit Hochschulreife - fängt sie mit dem Studium „Gestaltung, Kunst und Medien“ an der Merz Akademie an. Auf eine Kunstform und ein Medium mag sie sich noch nicht festlegen. Die Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes liebt die Fotografie genauso wie das Filmemachen.

Für die Zukunft hat die junge Künstlerin schon konkrete Pläne: „Ich will jungen Leuten, Leuten mit Migrationshintergrund, Leuten, die aus Alleinerziehenden-Haushalten kommen und Nicht-Akademiker-Eltern haben etwas mitgeben“, sagt sie uns im Interview. „Ich wäre gerne einmal Mentorin oder Dozentin.“

Ausstellung „Playlist“

Inhalt
Die Ausstellung präsentiert Arbeiten von 30 Studierenden der beiden Stuttgarter Kunsthochschulen Merz Akademie und der Akademie der Bildenden Künste.

Laufzeit
Die Ausstellung läuft bis zum 11. Januar 2026 in der Staatsgalerie Stuttgart.

Weitere Themen

Tanzverbot an Allerheiligen: Warum ein Tag der Ruhe wichtiger ist als eine Nacht des Feierns

Tanzverbot an Allerheiligen Warum ein Tag der Ruhe wichtiger ist als eine Nacht des Feierns

Immer wieder wird diskutiert, ob das Tanzverbot noch zeitgemäß ist. Viele halten es für überholt, doch es wahrt die Würde dieses besonderen Tages, meint unsere Autorin.
Von Laureta Nrecaj
Tanzverbot an Allerheiligen: Ein Staat, der für Vielfalt steht, darf das Tanzen nicht verbieten

Tanzverbot an Allerheiligen Ein Staat, der für Vielfalt steht, darf das Tanzen nicht verbieten

Das Tanzverbot an stillen Feiertagen ist Symbolpolitik und zeigt die geringe Wertschätzung der Politik für Clubkultur, meint unsere Autorin.
Von Jelena Maier
Philly-Cheese-Sandwiches: Beliebter Foodtruck kommt zurück in den Kessel

Philly-Cheese-Sandwiches Beliebter Foodtruck kommt zurück in den Kessel

In Stuttgart gibt es demnächst wieder leckere Sandwiches in bester Qualität. Wir verraten wann und wo.
Von Lena Fux
Opening am Feuersee: Vorweihnachtliche Stimmung bei 14 Grad: Der Punschwald ist eröffnet

Opening am Feuersee Vorweihnachtliche Stimmung bei 14 Grad: Der Punschwald ist eröffnet

Wer in den vergangenen Tagen am Feuersee war, hat es vielleicht schon gesehen: Der Punschwald ist wieder da. Was ist neu? Und schmecken Glühwein und Bratwurst auch bei Herbstsonne?
Von Jovanna Imalski
Zwischen Hip-Hop und Stäffele: Bartek macht einen Ausflug in die Nebelhöhle – gruselige Begegnung inklusive

Zwischen Hip-Hop und Stäffele Bartek macht einen Ausflug in die Nebelhöhle – gruselige Begegnung inklusive

Wir lieben unseren Kessel. Doch rund um Stuttgart gibt es noch viel zu entdecken – auch im Herbst. Bartek von den Orsons wandert zur Nebelhöhle auf der Schwäbischen Alb.
Von Bartek Nikodemski
Feiern am Wochenende: Hier könnt ihr trotz Tanzverbot eine gute Zeit haben

Feiern am Wochenende Hier könnt ihr trotz Tanzverbot eine gute Zeit haben

Am Samstag ist Allerheiligen und damit Tanzverbot im Kessel. Langweilig wird es trotzdem nicht. Wir verraten euch, auf welchen Veranstaltungen ihr trotzdem Spaß haben könnt.
Von Lena Fux
Trend mit Pistole: Tufting-Workshops in Stuttgart: Studio Knot feiert Eröffnung

Trend mit Pistole Tufting-Workshops in Stuttgart: Studio Knot feiert Eröffnung

Ab an die Pistole: Im neuen Studio Knot können ab sofort Teppiche, Kissen oder Spiegel mit der Tuftingpistole gestalten werden. Wir haben mit der Gründerin Nora Sproten gesprochen.
Von Allegra Knobloch
Vor Kundgebung in Stuttgart: „Wirkt total verrückt“ – Warum eine Studentin Proteste in Serbien unterstützt

Vor Kundgebung in Stuttgart „Wirkt total verrückt“ – Warum eine Studentin Proteste in Serbien unterstützt

Auch in Stuttgart protestieren Menschen gegen die serbische Regierung – darunter die 23-jährige Lena. Was sie dabei antreibt und welche Erfahrungen sie selbst in Serbien gemacht hat.
Von Valentin Schwarz
Gute Tropfen, gemütliche Atmosphäre: 11 Weinbars in Stuttgart, die ihr kennen solltet

Gute Tropfen, gemütliche Atmosphäre 11 Weinbars in Stuttgart, die ihr kennen solltet

Ob trocken oder lieblich, ob rot oder weiß, ob ein Viertele oder doch lieber drei: In diesen Stuttgarter Bars gehen wir gerne Weintrinken.
Von Katrin Maier-Sohn
Kopiert die Gen Z nur die Trends?: Arschgeweih und Baguette Bags: Der Y2K-Trend breitet sich im Kessel aus

Kopiert die Gen Z nur die Trends? Arschgeweih und Baguette Bags: Der Y2K-Trend breitet sich im Kessel aus

Die Gen Z macht alles anders? Von wegen! Was die Mode betrifft, macht die Gen Z vor allem eines: kopieren und neu interpretieren. Auch in Stuttgart breiten sich die Trends aus.
Von Lena Fux
Weitere Artikel zu Stuttgart Kunst Fotografie Migration Frauen Staatsgalerie Stuttgart Stipendium Mutter Video
 