27-jährige Stuttgarterin: Wie es ein Selbstauslöser-Foto in die Staatsgalerie schaffte

Zwei Frauen sitzen auf einem Sofa. Die eine wirkt erschöpft – ihr Körper zusammengesunken, der Blick müde und leer, verloren in die Ferne gerichtet. Die andere hat sich ihr zugewandt, beobachtet aufmerksam das Gesicht der Älteren. Ihre Haltung ist aufrecht, beschützend. Die Komposition ist schlicht, fast symmetrisch, wodurch sich der Fokus ganz auf die Beziehung der beiden richtet. Das Schwarz-Weiß verstärkt die emotionale Tiefe, lässt das Bild zeitlos wirken und rückt Gesten, Blicke und Körperhaltungen in den Vordergrund.