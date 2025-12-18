Hunderte Akten im Block-Prozess sollen die Beteiligten außerhalb des Verfahrens lesen. Christina Blocks Verteidiger fordert, dass Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann alle im Gerichtssaal hören müssen.
18.12.2025 - 11:46 Uhr
Hamburg - Im Hamburger Prozess um die Entführung der Block-Kinder sollen mehrere Hundert Dokumente den Beteiligten nicht öffentlich zur Kenntnis gegeben werden. Gegen die sogenannte Selbstleseanordnung der Strafkammer am Landgericht legte Christinas Blocks Verteidiger, Ingo Bott, Widerspruch ein. Er nannte einige Dokumente, die nach seiner Ansicht unbedingt im Prozess direkt eingeführt werden müssten, damit alle sie hören.