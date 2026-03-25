Nach dem zerstörerischen Feuer in Ulm ist ein Mann zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden. Er sorgte laut Gericht für einen Millionenverlust und unwiederbringlich zerstörte Kostümschätze.
25.03.2026 - 16:14 Uhr
Ulm - Wegen Brandstiftung in einer Lagerhalle des Theaters Ulm ist ein 42 Jahre alter Obdachloser zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte habe an mindestens vier Stellen in dem Gebäude Feuer gelegt, sagte der Vorsitzende Richter Michael Lang bei der Urteilsverkündung am Ulmer Landgericht. Er habe sich dafür rächen wollen, dass er tags zuvor aus dem Gebäude verwiesen worden sei. Durch das Feuer Ende Juni brannte das Gebäude fast vollständig aus.