Der erste Tag im Prozess um die Entführung der Block-Kinder im neuen Jahr steht an. Der erbitterte Sorgerechtsstreit wird im Mittelpunkt stehen. Dazu werden drei Zeuginnen erwartet.
08.01.2026 - 04:30 Uhr
Hamburg - Nach einer dreiwöchigen Weihnachtspause wird am Donnerstag der Prozess um die Entführung der Block-Kinder fortgesetzt. Zum 28. Mal werden die Prozessbeteiligten im Hamburger Landgericht zusammenkommen. Es sollen drei Mitarbeiterinnen des Jugendamtes Hamburg als Zeuginnen aussagen. Dabei dürfte es um den jahrelangen Sorgerechtsstreit der früheren Eheleute Christina Block und Stephan Hensel gehen.