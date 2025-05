Der 29. Mai 2025 ist in ganz Deutschland ein gesetzlicher Feiertag. An diesem Tag wird Christi Himmelfahrt gefeiert, ein bedeutender christlicher Feiertag, der in allen 16 Bundesländern arbeitsfrei ist. Zugleich fällt auf denselben Tag der inoffizielle Vatertag, der vielerorts auch als Herren- oder Männertag bekannt ist.

Christi Himmelfahrt am 29. Mai 2025 - Ein bundesweiter Feiertag

Christi Himmelfahrt ist ein gesetzlich anerkannter Feiertag in ganz Deutschland. Er fällt jedes Jahr auf den 39. Tag nach Ostersonntag, was 2025 der Donnerstag, 29. Mai ist. An diesem Tag gedenken Christen der Rückkehr Jesu Christi in den Himmel und seiner Wiedervereinigung mit Gott. Der religiöse Feiertag bringt zahlreiche Konsequenzen mit sich:

Geschäfte bleiben in der Regel geschlossen

Schulen und viele Arbeitgeber gewähren arbeitsfrei

Ein bundesweites LKW-Fahrverbot von 0:00 bis 22:00 Uhr gilt

Viele nutzen den Tag für einen Kurzurlaub

Da Christi Himmelfahrt stets auf einen Donnerstag fällt, bietet sich mit einem Brückentag am Freitag (30. Mai) ein verlängertes Wochenende an, was viele Arbeitnehmer und Familien für Ausflüge oder Reisen nutzen.

Was hat es mit dem Vatertag auf sich?

Am selben Tag wie Christi Himmelfahrt wird in Deutschland traditionell auch der Vatertag gefeiert, allerdings ist dieser für sich kein gesetzlicher Feiertag. Sein Datum richtet sich jedes Jahr nach Christi Himmelfahrt. Der Ursprung des Vatertags liegt vermutlich in christlichen Traditionen wie den Bittprozessionen, die bereits im Mittelalter üblich waren. Nahe liegt auch der Bezug zur Rückkehr Jusu zu Gott, seinem Vater.

In der heutigen Form wird der Vatertag seit dem frühen 20. Jahrhundert als Pendant zum Muttertag gefeiert. Wie auch bei anderen Feiertagen trug auch beim Vatertag die Industrie mit gezielten Werbekampagnen maßgeblich zur heutigen Vatertagskultur bei. Während heute manche diesen Tag im Kreise der Familie verbringen, ist andernorts die Tradition der „Bollerwagentour“ mit Alkohol“ verbreitet, ein Brauch, der zunehmend kritisch betrachtet wird. Kritisiert werden der hohe Alkoholkonsum, der sich auch in der Unfallfallstatistik zeigt, ein veraltetes Männerbild sowie die Verdrängung der religiösen Bedeutung.