Überraschende Neuigkeit im Block-Prozess: Die unter dem Aliasnamen Olga bekanntgewordene Frau, die mutmaßlich zum Entführer-Team gehörte, hat bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt. Was ist bekannt?

dpa 13.01.2026 - 10:33 Uhr

Hamburg - Die mutmaßliche Entführerin "Olga", nach der im Fall Block lange gefahndet wurde, ist von der Staatsanwaltschaft Hamburg vernommen worden. Das teilte die Vorsitzende Richterin im Prozess um die Entführung der beiden jüngsten Kinder von Christina Block zu Beginn des 29. Verhandlungstages überraschend mit. Die Frau sei am 8. und 12. Januar befragt worden. Ein Vernehmungsprotokoll liege noch nicht vor. Näheres wurde nicht mitgeteilt.