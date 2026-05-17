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  6. Top-Auftakt in Konstanz: TSV Berkheim macht ersten Schritt zum Wiederaufstieg

2.Bundesliga im Turnen Top-Auftakt in Konstanz: TSV Berkheim macht ersten Schritt zum Wiederaufstieg

2.Bundesliga im Turnen: Top-Auftakt in Konstanz: TSV Berkheim macht ersten Schritt zum Wiederaufstieg
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Gute Kulisse, starke Leistungen. Alessia Mikaela Volostiuc bei ihre Premiere für den TSV Berkheim am Schwebebalken. Foto: Georg Hrivatakis

Die Turnerinnen des TSV Berkheim gewinnen beim ersten Zweitliga-Wettkampf vor 1200 Zuschauern in Konstanz deutlich.

Reporter: Sigor Paesler

„Ich bin stolz auf sie und sie können stolz auf sich sein.“ Gerhard Weber war zufrieden. Die von ihm trainierten Turnerinnen des TSV Berkheim haben wie angestrebt den ersten Wettkampf der Zweitligasaison in Konstanz gewonnen. „Damit haben wir den ersten Schritt in Richtung Wiederaufstieg in die Bundesliga gemacht“, erklärte Weber. Mit 14:0-Zählern und einer Gesamtpunktzahl von 184,80 lagen die Berkheimerinnen deutlich vor dem Überraschungszweiten TSV Unterföhring (12/178,90). Dritter wurde Mitfavorit TuG Leipzig, Neckargym Nürtingen kam nur auf den 8. und letzten Platz.

 

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Am Sprung starteten die Berkheimerinnen noch durchwachsen. „Am Stufenbarren haben wir uns dann in den Wettkampf reingekämpft“, erklärte Weber – und spätestens bei ihren überzeugenden Übungen am Schwebebalken konnten die Berkheimerinnen die Atmosphäre in der mit 1200 Zuschauern fast ausverkaufen Halle genießen. Einen solchen Wettkampf im Rahmen eines Landesturnfestes auszutragen, lohnt sich offensichtlich für alle Seiten. Auch die Bundesliga startete in Konstanz. Hier gewann die TG Mannheim vor der TG Karlsruhe-Söllingen und dem MTV Stuttgart.

Alessia Mikaela Volostiuc erstmals über 50 Punkte

Weber freute sich auch darüber, wie sich die Berkheimer Turnerinnen gegenseitig anfeuerten und dass ausnahmslos alle eine starke Leistung zeigten. Die in Italien lebende Rumänin Alessia Mikaela Volostiuc turnte bei ihrem ersten Einsatz für die Berkheimerinnen zum ersten Mal in ihrer Karriere mit 50,35 mehr als 50 Punkte und zeigte damit den besten Mehrkampf.

Auch die zuvor angeschlagene Amelie Schilling mit 46,40 als Vierte und Maike Knaak mit 44,45 Punkten lieferten starke Vorstellungen ab. Anna-Marlen Piee am Barren und am Boden sowie Sophie Spohn am Sprung und Lona Häcker am Balken trugen ebenfalls ihren Teil zum Gesamtergebnis bei.

Weber hatte ein gutes Abschneiden durchaus erwartet. „Aber eine gewisse Unsicherheit gibt es vor dem ersten Wettkampf immer“, sagte er und beobachtete, dass einige der Konkurrentinnen viele Übungen „verturnten“. Die Berkheimerinnen aber hatten ihre Nerven im Griff – und jede Menge Spaß. „Wir freuen uns jetzt schon auf den zweiten Wettkampf“, sagte Weber. Der ist am 11. Juli in Waging am See. Danach möchte der Coach wieder stolz sein.  

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