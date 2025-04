Der VfB Stuttgart II verliert mit 1:2 bei Erzgebirge Aue und verharrt somit weiter tief im Tabellenkeller der 3. Liga. Schon am Dienstag steht das nächste Spiel an.

Zwei Siege in Folge, vier Siege aus den letzten sechs Partien, die Ausgangslage für den VfB II vor dem Spiel in Aue war vielversprechend. Umso enttäuschter ist man im Lager der Weiß-Roten nach dem bitteren 1:2 beim FC Erzgebirge. „Wir hatten heute nicht das nötige Matchglück und sind sehr enttäuscht über den Ausgang des Spiels. Der Gegner schießt zweimal aufs Tor und schießt zwei Tore. Daher tut die Niederlage heute weh“, sagte Trainer Markus Fiedler nach der Partie. Seine Mannschaft hätte „mindestens einen Punkt verdient“, da war sich Fiedler sicher.

Doch dafür hätte seine Mannschaft Leistungskonstanz über die komplette Spielzeit gebraucht. Der VfB II kam aber erst nach der Pause so richtig ins Rollen und dann auch zum zwischenzeitlichen Ausgleich (Wahid Faghir, 72. Minute), nachdem Mirnes Pepic seine Farben vom Punkt in Führung gebracht hatte (37., FE). Den Schlusspunkt setzen aber nicht die Schwaben, sondern die Hausherren. In der 82. Minute bediente Linus Rosenlöchner Maxim Burghardt, der traf aus dem Rückraum zum 2:1. Die Konsequenz: Viel Frust bei den Stuttgartern, die zu allem Überfluss in der Nachspielzeit noch den starken Jannik Hofmann per Ampelkarte verloren.

Er muss am Dienstagabend (19 Uhr, Großaspach) also zuschauen, wenn Viktoria Köln seine Aufwartung beim VfB II macht. Ein wichtiges Spiel inmitten einer englischen Woche, die dann am kommenden Samstag mit dem Sechs-Punkte-Spiel gegen die SpVgg Unterhaching ihren Höhepunkt finden wird.

Der VfB II spielte mit:

Drljaca – Hofmann, Glück (61. Amaniampong), Nothnagel, Meyer (79. Reichardt) – Malanga (79. Boakye), Di Benedetto (61. Catovic), Groiß, Ulrich – Faghir (73. Kastanaras), Sankoh.