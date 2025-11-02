Wieder mal kommt es zu rassistischen Beleidigungen im Fußballstadion. Der attackierte Cottbuser Justin Butler erlebt in München einen «Schockmoment». Sein Trainer fordert deutlichere Zeichen.
02.11.2025 - 12:33 Uhr
München - Er sei schon sehr aufgewühlt, sagte Justin Butler. Traurig und nachdenklich. Der Rassismusvorfall beim Auswärtsspiel gegen den TSV 1860 München hat den attackierten Drittliga-Profi vom FC Energie Cottbus schwer getroffen. "Es war ein wirklicher Schockmoment für mich und eine Erfahrung, auf die ich lieber verzichtet hätte", sagte Butler in einer Mitteilung seines Clubs.