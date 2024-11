Die Lurchis haben den VfL Pfullingen zu Gast. Beide Mannschaften kennen sich aus etlichen Test- und Ligaspielen gut.

Melanie Bürkle 22.11.2024 - 15:45 Uhr

Der zwölfte Spieltag in der Staffel Süd der 3. Handball-Liga hat eine ebenso spannende Begegnung für die Handballer des SV Kornwestheim parat wie schon in der Vorwoche. Im Heimspiel am Samstagabend um 20 Uhr in der Sporthalle Ost haben die Lurchis den VfL Pfullingen zu Gast. „Gefühlt haben wir in den letzten Jahren gegen keine Mannschaft so häufig gespielt wie gegen Pfullingen“, sagt der SVK-Trainer Alexander Schurr.