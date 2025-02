Der VfB Stuttgart II entführt beinahe drei Punkte aus Ingolstadt, steckt aber weiter im Tabellenkeller fest. Dennis Seimen steht dabei gleich mehrfach im Mittelpunkt.

Philipp Maisel 16.02.2025 - 12:30 Uhr

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen – eine Weisheit, die aktuell in gewissem Rahmen auch auf den VfB Stuttgart II zutrifft. Die Mannschaft von Markus Fiedler legte beim FC Ingolstadt 04 einen Auswärtsauftritt hin, der wohl mehr wert hätte sein können, aus Trainersicht sogar müssen. „Wir haben eine tolle Mentalität an den Tag gelegt. Es hätte sich niemand beschweren dürfen, wenn wir den Dreier mitnehmen. Die zweite Hälfte zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind und an den richtigen Stellschrauben gedreht haben. Darauf wollen wir aufbauen“, resümierte Fiedler und kann nach dem 1:1 (0:1) zusätzlich noch für seine Mannschaft verbuchen, im zweiten Spiel in Folge ungeschlagen geblieben zu sein.