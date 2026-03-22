Wenn deine Mannschaft beim abgeschlagenen Tabellenletzten der 3. Liga verliert, da kann man schon einmal ordentlich gefrustet sein. So ging es Nico Willig nach dem 1:3 (0:0) seines VfB Stuttgart II beim FC Schweinfurt 05. „Das war ein gebrauchter Tag, gut dass die Länderspielpause kommt und ich das Haupt wieder richten kann“, flüchtete sich Willig in Galgenhumor.

Dabei hatte alles eigentlich gut begonnen. Willig ersetze Florian Hellstern (Profikader) und Nicolas Sessa (Sperre) durch Stefan Drljaca und Lauri Penna, setzte dazu erstmals überhaupt auf Mirza Catovic als Kapitän. Der VfB II übernahm schnell die Kontrolle, konterte die Schweinfurter Führung durch Ekin Celebi (49.) mit einem Traumtor von Noah Darvich (58.).

Der VfB II hatte danach das Geschehen unter Kontrolle – und als alle bereits mit einer Punkteteilung rechneten, verlor die Mannschaft eben jene. „Wenn es nach 80 Minuten 1:1 steht, dann kann man so ein Ding auch mal zu Ende spielen. Aber den Punkt haben wir verschenkt, haben es wild werden lassen und das Remis so selbst hergegeben“, bilanzierte der frustrierte Willig, erkannte aber zugleich den Erfolg des Gegners an: „Uns haben heute entscheidende Prozentpunkte gefehlt, das war deutlich zu spüren. Wir haben uns viel zu wenig Chancen herausgespielt und nach hinten haben wir zu wenig Sprintmeter angeboten. So wurde es immer wieder gefährlich und Schweinfurt kam zu guten Möglichkeiten.“

So kam es, wie es kommen musste. Ex-Bundesliga-Profi Johannes Geis (Nürnberg, Mainz, Schalke) machte mit einem Traumfreistoß die Türe auf (87.), Manuel Wintzheimer ging direkt durch (89.). Auf den späten Doppelschlag hatte Stuttgart keine Antwort mehr. Weiter geht es für die Willig-Elf am 4. April mit dem Spiel gegen Jahn Regensburg (16.30 Uhr, Großaspach).