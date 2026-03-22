Der VfB Stuttgart II verliert bei Schlusslicht FC Schweinfurt 05. Entsprechend groß war der Frust beim Trainer nach der Pleite.
22.03.2026 - 12:29 Uhr
Wenn deine Mannschaft beim abgeschlagenen Tabellenletzten der 3. Liga verliert, da kann man schon einmal ordentlich gefrustet sein. So ging es Nico Willig nach dem 1:3 (0:0) seines VfB Stuttgart II beim FC Schweinfurt 05. „Das war ein gebrauchter Tag, gut dass die Länderspielpause kommt und ich das Haupt wieder richten kann“, flüchtete sich Willig in Galgenhumor.