Die vorletzte Heimspielpartie steht auf dem Spielplan. Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr laden die Drittliga-Frauen der SG Schozach Bottwartal den TSV Haunstetten zum Duell in die Langhanshalle. Grundsätzlich hält sich die Freude über Sonntagsbegegnungen bekanntermaßen in Grenzen, doch die Beilsteinerinnen haben große Lust auf diese Partie. „Das Team hat richtig richtig Bock darauf“, sagt Trainer Adrian Awad und verrät direkt: „In der Abwehr müssen wir alles geben und knallhart dagegenhalten.“

Der Ausflug in der vergangenen Woche ins Bayrische zum HCD Gröbenzell war für den Drittligisten äußerst erfolgreich. Mit einem klaren 40:36-Auswärtssieg konnte die Awad-Sieben nicht nur zwei wichtige Punkte sichern, sondern sich auch im Kampf um den dritten Tabellenplatz von Gröbenzell absetzen. Punktgleich ist aktuell zwar noch die SG Kappelwindeck/Steinbach, die das Team aus dem Bottwartal jedoch im direkten Vergleich geschlagen hat.

Haunstettens Defensive agiert gnadenlos

Der TSV Haunstetten ist aktuell Tabellensiebter mit fünf Punkten Rückstand auf die Schozach-Frauen. Ein Hinspiel hat es in dieser Saison nicht gegeben, da die Beilsteinerinnen die damalige Begegnung aufgrund verletzungs- und krankheitsbedingtem Personalmangel absagen mussten.

Dennoch kennt der Chefcoach die Kontrahentinnen aus dem Vorort von Augsburg bestens. Awad ist nicht gerade begeistert von deren Spielweise und berichtet: „Haunstettens Abwehr ist sehr hart und kennt keine Gnade.“ Das allein sei natürlich noch kein Problem, doch die Haunstetterinnen sind häufig auch einen Schritt zu spät dran.

Dennoch will die Awad-Sieben ihrem Gegner wieder einmal nicht zu viel Bedeutung zuschreiben. Die Beilsteinerinnen wollen und werden sich wieder voll und ganz auf sich konzentrieren. So wurde in dieser Woche demgemäß viel an der eigenen Defensivarbeit verbessert und gefeilt. Am Donnerstagabend gab es laut Awad „den letzten Schliff“. „Ich will, dass die Zuschauer am Sonntag aus der Halle laufen und sagen: Die Haunstetter Abwehr war krass, aber die Schozach-Frauen waren noch härter“, sagt der Coach.

Die Abwehrarbeit scheint also am Sonntag die tragende Rolle zu spielen. Damit einhergehen wird gleichermaßen, dass Kreisläuferin und Innenblock-Spielerin Carlotta Hees die Defensive richtig gut kontrollieren und zusammenhalten sollte. „Carlotta muss definitiv abliefern“, sagt der Trainer klar.

Aylin Bornhardt und Lara Däuble im Länderspieleinsatz

Zuletzt ist Carlotta Hees dies ganz gut gelungen. Ihre alleinige Arbeit wird jedoch nicht reichen, um erfolgreich zu sein. Die gesamte Mannschaft muss liefern, sich auf eine richtig harte Abwehr der Gegnerinnen einstellen und selbst ebenso unverfroren auftreten. „Wir müssen unsere beste Performance liefern“, stellt Coach Adrian Awad klar. Wenn dies gelingen sollte, dann ist der Trainer sehr optimistisch, dass die zwei Punkte in Beilstein bleiben werden.

Nicht dabei sein werden Aylin Bornhardt und Lara Däuble. Die beiden Akteurinnen befinden sich aktuell mit der deutschen U19/20-Nationalmannschaft beim Länderspiel und treffen am Samstagabend in Dänemark auf Dänemark. Abschließend sagt Adrian Awad: „Alles hängt von uns ab, nichts anderes zählt.“ Der Trainer und seine Mannschaft hoffen auf volle Ränge und begeisterte Zuschauer in der Langhanshalle.