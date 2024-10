In der 3. Liga stand für den VfB Stuttgart II am Dienstag das Spiel beim Tabellenführer SV Sandhausen an. Das Team von Trainer Markus Fiedler zeigte eine starke Leistung.

Henning Jochum 22.10.2024 - 21:06 Uhr

Bevor der VfB Stuttgart am Dienstagabend bei Juventus Turin gastierte, traf der VfB II in der 3. Liga im Stadion am Hardtwald auf den SV Sandhausen. Ein schwerer Brocken für das Team von Trainer Markus Fiedler, schließlich stand der Gastgeber vor der Partie gegen die U21 der Weiß-Roten mit 21 Punkten an der Tabellenspitze. Doch der VfB machte es gut und kam zu einem 1:1 (1:1).