Der VfB Stuttgart II ist mit einem Heimspiel gegen den MSV Duisburg in die Rückrunde gestartet. Die Mannschaft von Nico Willig hatte gegen die Meidericher mit 0:4 das Nachsehen.
Drittligist VfB Stuttgart II hat das erste Spiel nach der Winterpause mit 0:4 gegen den MSV Duisburg verloren. Die wenigen Zuschauer im Großaspacher Fautenhau sahen am Sonntag allerdings zunächst eine Stuttgarter Mannschaft, die mit viel Selbstvertrauen und einem 3:2-Testspielerfolg gegen Conference-League-Teilnehmer Universitea Craiova im Rücken begann. Die Elf von Nico Willig gab den Ton an, Duisburg setzte auf schnelle Gegenstöße, Torraumszenen gab es kaum, Tore fielen keine – die Geschichte der ersten Spielhälfte liest sich genauso unspektakulär, wie sie sich tatsächlich auch auf dem Rasen darstellte.