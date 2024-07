Von Sting bis Grönemeyer, von Sam Smith bis Lenny Kravitz: Den 30. Geburtstag feiern die Jazz Open mit einem Lineup der Extraklasse und unterstreichen ihren Ruf als Top-3-Festival in Europa für Jazz & Beyond. Gibt es noch Karten? Wer spielt bei freiem Eintritt?

Uwe Bogen 16.07.2024 - 08:00 Uhr

Kaum sind die Riesenleinwände der EM-Fanzone abgebaut, wächst die Tribüne für das nächste Großereignis empor. In Stuttgart folgt in diesem Sommer ein Höhepunkt auf den nächsten. Die Jazz Open bestimmen für zwölf Tage den Rhythmus der Stadt. Los geht’s an diesem Donnerstag mit Lawrence und Diana Ezerek im Alten Schloss, auf der ebenfalls äußerst attraktiven Bühne des vor 30 Jahren gegründeten Festivals. Am Mittwoch kommender Woche beginnt Teil zwei des musikalischen Spitzentreffens auf dem Schlossplatz mit einem Konzert von Herbert Grönemeyer, seiner Band und den Stuttgarter Philharmonikern.