Was für ein WM-Start von Lionel Messi: Die argentinische Legende verzaubert bei seiner sechsten Teilnahme die Fußball-Welt.
17.06.2026 - 09:36 Uhr
Lionel Messi hat Argentinien mit einem Dreierpack zu einem perfekten WM-Auftakt geführt und selbst mit WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose gleichgezogen. Der Katar-Champion von 2022 gewann dank dreier Tore seines Ausnahme-Fußballers sein erstes Spiel in Kansas City gegen Algerien mit 3:0 (1:0) und startete damit anders als vor vier Jahren mit einem Sieg in das Turnier. Damals hatte Argentinien gegen Saudi-Arabien verloren, ehe Messi und Co. bis zum umjubelten WM-Triumph durchstarteten.