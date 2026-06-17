Lionel Messi hat Argentinien mit einem Dreierpack zu einem perfekten WM-Auftakt geführt und selbst mit WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose gleichgezogen. Der Katar-Champion von 2022 gewann dank dreier Tore seines Ausnahme-Fußballers sein erstes Spiel in Kansas City gegen Algerien mit 3:0 (1:0) und startete damit anders als vor vier Jahren mit einem Sieg in das Turnier. Damals hatte Argentinien gegen Saudi-Arabien verloren, ehe Messi und Co. bis zum umjubelten WM-Triumph durchstarteten.

Messi zauberte in seinem 200. Länderspiel für die Albiceleste 78 Minuten lang und stellte mit seinen drei Treffern die WM-Bestmarke von Miroslav Klose mit 16 Toren ein. Bei seiner Auswechslung wurde Messi von den mehr als 40.000 argentinischen Fans unter den 69.045 Zuschauern im Football Stadium der Kansas City Chiefs gefeiert, als habe er Argentinien bereits zur ersehnten Titelverteidigung geführt.

Messi war auch mit 38 Jahren wieder einmal der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Südamerikaner und stand sofort im Mittelpunkt. Bereits in der fünften Minute ließ er die argentinischen Fans zum ersten Mal ausrasten. Allerdings stand der Superstar bei seinem Treffer hauchdünn im Abseits.

14. WM-Tor von Messi

Doch zwölf Minuten später war es so weit. Mit seinem 14. Tor bei einer Fußball-Weltmeisterschaft brachte Messi den Titelverteidiger vor den Augen von Kansas’ Football-Star Patrick Mahomes in Führung. Algeriens Torwart Luca Zidane sah beim Messi-Treffer nicht ganz glücklich aus. Der Sohn von Ex-Superstar Zinédine Zidane brachte zwar noch die Hände an den Ball, konnte die Führung der Argentinier aber nicht verhindern. Ohrenbetäubender Jubel erklang, als der Ball in den Maschen zappelte und Messi sich von seinen Mitspielern feiern ließ.

WM-Debüt vor 20 Jahren

Sein WM-Debüt hatte Messi auf den Tag genau 20 Jahre vor dem ersten Spiel bei seiner sechsten WM gegeben: 2006 war das 6:0 in Gelsenkirchen gegen Serbien-Montenegro Messis erster Einsatz auf der WM-Bühne. Im Alter von 18 Jahren erzielte er direkt ein Tor. Messi kam als erster Spieler bei sechs Weltmeisterschaften zum Einsatz.

Messi ließ gegen die Algerier, die in der achten Minute durch Farès Chaïbi ebenfalls ein Abseitstor erzielt hatte, immer wieder sein Können aufblitzen. Nach dem Seitenwechsel war er per Abstauber zu Stelle, nachdem Zidane einen Schuss von Alexis Mac Allister nach vorne abprallen ließ (60.). Eine Viertelstunde vor dem Ende traf er zum dritten Mal und zog mit seinem 16. WM-Treffer mit 2014-Weltmeister Klose gleich, gegen den er damals im Finale noch verloren hatte.

Messi einer von 17 Weltmeistern

Messi ist einer von 17 Katar-Weltmeistern, die auch in den USA im WM-Kader der Argentinier stehen. Das große Ziel ist klar: die Titelverteidigung. Das ist bislang in der WM-Historie nur den dieses Mal erneut nicht qualifizierten Italienern 1934 und 1938 sowie Brasilien mit dem legendären Pelé 1958 und 1962 gelungen. Mit dem historischen Abend von Kansas City legten Messi und Co. den Grundstein für den nächsten großen Coup.