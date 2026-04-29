30 Jahre Agapedia-Stiftung „Zweck im Vordergrund, nicht der Klinsmann“ – Günther Jauch trifft VfB-Legende
Im Tunnel-Club des VfB Stuttgart gab sich die Prominenz ein Stelldichein. Zu Ehren der Kinder-Stiftung von Jürgen Klinsmann.
Im Tunnel-Club des VfB Stuttgart gab sich die Prominenz ein Stelldichein. Zu Ehren der Kinder-Stiftung von Jürgen Klinsmann.
Er mag eigentlich nicht über sich reden. Doch darum kam Jürgen Klinsmann nicht herum. Weil Schlimmes passiert war. Sein Sohn Jonathan ist Torhüter in Cesena in der zweiten italienischen Liga. Und war mit einem Gegenspieler zusammengeprallt. Und an der Halswirbelsäule verletzt worden. Man hatte ihn nach Heidelberg geflogen, an die Uniklinik, dort war er operiert worden, erfolgreich. Natürlich war der Papa aus Kalifornien hergeflogen. Und ist zumeist bei seinem Sohn im Krankenhaus. Doch an diesem Abend hatte er sich nach Stuttgart aufgemacht. Kurz. Bevor es zurück in die Klinik ging. Denn es galt Besonderes zu feiern. Da hatte sogar Bruder Horst noch mal die Backstube in Botnang angeheizt und echte Klinsmann-Brezeln gebacken.