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30 Jahre Agapedia-Stiftung „Zweck im Vordergrund, nicht der Klinsmann“ – Günther Jauch trifft VfB-Legende

30 Jahre Agapedia-Stiftung: „Zweck im Vordergrund, nicht der Klinsmann“ – Günther Jauch trifft VfB-Legende
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Günther Jauch und Jürgen Klinsmann plaudern im Tunnelclub der MHP-Arena. Foto: Marc Schultheiss

Im Tunnel-Club des VfB Stuttgart gab sich die Prominenz ein Stelldichein. Zu Ehren der Kinder-Stiftung von Jürgen Klinsmann.

Er mag eigentlich nicht über sich reden. Doch darum kam Jürgen Klinsmann nicht herum. Weil Schlimmes passiert war. Sein Sohn Jonathan ist Torhüter in Cesena in der zweiten italienischen Liga. Und war mit einem Gegenspieler zusammengeprallt. Und an der Halswirbelsäule verletzt worden. Man hatte ihn nach Heidelberg geflogen, an die Uniklinik, dort war er operiert worden, erfolgreich. Natürlich war der Papa aus Kalifornien hergeflogen. Und ist zumeist bei seinem Sohn im Krankenhaus. Doch an diesem Abend hatte er sich nach Stuttgart aufgemacht. Kurz. Bevor es zurück in die Klinik ging. Denn es galt Besonderes zu feiern. Da hatte sogar Bruder Horst noch mal die Backstube in Botnang angeheizt und echte Klinsmann-Brezeln gebacken.

 

Seine Stiftung Agapedia wird 30. Selten redet Klinsmann öffentlich darüber, was er da Gutes tut. Doch zum Geburtstag machte er eine Ausnahme, die Stiftung hatte in den Tunnel-Club der MHP-Arena geladen, zum Feiern, zum Sich-Feiern-Lassen, zum Geld sammeln. Es liegt in der Natur der Sache, dass man erst mal über Weltmeister Klinsmann und die Prominenz redet, die sich da ein Stelldichein gibt. Florian König moderierte, auch er ein Stuttgarter, aufgewachsen am Olgaeck, der in die Welt hinauszog; nicht ganz nach Kalifornien, aber doch nach Köln. Berichtete über die Formel 1, Skispringen, Boxen, Fußball, und sagte, wenn er den „Doppelpass“ moderiert, versucht er das so zu tun, dass man nicht merkt, dass er den Brustring unterm Jackett trägt.

Warum Günther Jauch da war?

Noch verbindender als der Brustring war allerdings die Agapedia-Stiftung. Jene Stiftung, von Klinsmann und vier Freunden angeschoben, deren 30. Geburtstag da gefeiert wurde. Am 28. April, weil Günther Jauch da Zeit hatte. Wie Klinsmann verriet. Und den wollte er dabeihaben, denn ohne Jauch wüsste die Welt heute noch nicht, dass Klinsmann hinter der Stiftung steckt. Das hatte Jauch in einem Beitrag für Stern-TV enthüllt.

Auftritt der Kinder aus Esslingen und Geislingen Foto: Marc Schultheiss

So hatte jeder einen Bezug dazu. Die Leute von Ellwanger & Geiger, seit 30 Jahren an Bord. Die Fußballer Grischa Prömel und Serdar Tasci, in Esslingen aufgewachsen und immer wieder im dortigen Kinderzentrum im Einsatz für Agapedia. Eric Gauthier und seine jungen Tänzer, deren Schirmherr Klinsmann ist. Weltmeister Guido Buchwald als einer der dicksten Kumpel von Klinsmann. VfB-Boss Alex Wehrle als Gastgeber. Werner Gass, sein ehemaliger D-Jugend-Trainer. Und viele Jugendfreunde.

Doch die wahren Helden sind zwei andere. Zwei Menschen, die keiner nach Selfies und Autogrammen fragt: Marika und Stefan Barth. Und wenn man mit Marika Barth spricht, weiß man, warum es Agapedia seit mehr als 30 Jahren gibt. Mit ihrer Leidenschaft und ihrem Einsatz passt sie gut zu Jürgen Klinsmanns Spielwiese. Kein Wunder, dass sie zusammengefunden haben. Geschehen ist das in Albanien. Dort bauten Marika und Jürgen Barth eine Polyklinik auf, weil sie etwas „Sinnvolles im Leben“ tun wollten. Sie hatten ihre Jobs gekündigt und waren nach Tirana gegangen. Dort spielte die Deutsche Nationalmannschaft im November 1994 gegen Albanien. Klinsmann langweilte sich im Hotel, rief seinen Jugendfreund Barth an, und fragte ob man sich treffen könnte.

Von Klinsmann signiert: Florian König (links) und Günther Jauch im VfB-Trikot. Foto: Marc Schultheiss

Er zog sich Kappe und Sonnenbrille auf, die Barths zeigten ihm die Klinik. Dann klingelte einige Monate später bei den Barths in Geislingen das Telefon. „Jürgen war dran, er sagte, er komme um 2 Uhr aus London geflogen, um 18 Uhr geht es zurück.“ Er eröffnete ihnen, er wolle eine Stiftung gründen, zu Gunsten von Kindern. Die Barths sollten sich kümmern, so sie wollten. Mit einem Standort in der Heimat, den zweiten dürften sie aussuchen. Bedingung: Sein Name dürfe nicht genannt werden! „Ich wollte nie, dass das heißt, das ist das Klinsmann-Ding!“, sagte Klinsmann zu Jauch. „Der Zweck steht im Vordergrund, nicht der Klinsmann.“

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Die Zeit bei den Stuttgarter Kickers hat Jürgen Klinsmann geprägt. Zum 125-Jahr-Jubiläum spricht der Ex-Bundestrainer über seine Verbindung zu den Blauen, die Entwicklung des Vereins, aber auch über den VfB, Heidenheim und die Nationalelf.

Den Namen hatten sie gleich. Marika Barth hat griechische Wurzeln, „Liebe zu Kindern“ heißt Agapedia frei übersetzt. Über die Umsetzung aber grübelten und grübelten die Barths, fragten in Geislingen nach, ob man dort ein Kinderzentrum unterstütze. Antwort: Wir brauchen nichts! Aus Stuttgart hieß es, man sei schon kinderfreundlich. Aus Esslingen schließlich verlautete: Gerne, wir haben 1500 Kinder, die nicht wissen, was sie am Nachmittag tun können.

Das hat sich geändert. Im Kinderzentrum gab es in den 30 Jahren 266.000 Besuche. In Geislingen besann man sich 2019 eines besseren, dort hatte Werner Gass sein Sportgeschäft in Klinsmanns Haus geschlossen, nun war die Stadt dankbar über das Angebot. In Klinsmanns Heimatstadt gibt es seitdem ein Agapedia-Kinderzentrum, mit 29.000 Besuchen. In Rumänien betrieb Agapedia ein Waisenhaus, vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an die verstörenden Szene aus diesen Heimen nach dem Tod Ceaucescus. Damals wurden die Kinder in den Westen verkauft, als Handelsware und Devisenbringer.

Marika Barth Foto: Marc Schultheiss

Die Barths beendeten diese Praxis. Die Kinder in ihrem Heim wurden an Paare aus der Nähe vermittelt, was seitdem Standard wurde in Rumänien, Adoptionen ins Ausland sind verboten. Das Heim haben sie in die Hände der Behörden übergeben, erzählt Marika Barth. In Kronstadt betreiben sie nun auch ein Kinderzentrum. Heime haben sie noch in Bulgarien und Moldau, auch dort hat sich über die Jahre der Fokus verschoben, hin auch zu älteren Kindern, deren Vorbereitung aufs Leben.

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Nach seiner schweren Verletzung befindet sich Jonathan Klinsmann auf dem Weg der Besserung – und sein Vater Jürgen erzählt über einen bewegenden Moment.

Was auch in Deutschland immer nötiger werde, sagt Marika Barth. Es gibt Angebote, Circusschule, Kreativwerkstatt backen, kochen, basteln. Aber der Kern ist: Die Kinder werden angenommen, können sein, wie sie sind. Viele tragen in ihren Familien schon Pflichten, übersetzen, kümmern sich um Geschwister, weil die Eltern oft zwei Jobs haben. „Wir haben Schulen, die schicken die Kinder zu uns. Geht zu Agapedia, da lernt ihr Deutsch!“ Und der Bedarf werde wachsen, sagt sie voraus, die Kommunen kürzen die Etats für die offene Jugendhilfe überall zusammen.

Erzählungen aus Südkorea

Kommen wir noch mal zu Jürgen Klinsmann. Von dem die Welt ja nach Jauchs Enthüllung nun weiß, dass er hinter Agapedia steckt. Natürlich muss man an so einem Abend auch über Fußball quatschen. So verriet Klinsmann, dass er glaubt, dass Brasilien oder Portugal Weltmeister wird. Und er erzählte im Gespräch mit Jauch eine Geschichte aus seinen Tagen als Nationaltrainer Südkoreas. Sie waren ins Halbfinale des Asiencups gekommen. Die Mannschaft saß beim Abendessen, so wie sie immer sitzt. Die Alten, Mittelalten und Jungen, jeder am eigenen Tisch, typisch für diese „streng hierarchische Gesellschaft“. Den Jungen wurden langweilig, sie spielten Tischtennis. Zu laut für die Alten. Der mittelalte Son Heung-Min (Tottenham) wurde geschickt, sie zu bändigen. Der junge Kang-In Lee von Paris sagt, der Alte solle sich nicht so haben. „Daraufhin haben sie sich verkloppt. Und zwar so richtig!“, sagt Klinsmann, „und wir waren keine Mannschaft mehr.“ Und verloren das Halbfinale.

Es braucht also immer eine intakte Mannschaft. So wie die von Agapedia. Die seit 30 Jahren zusammenhält.

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