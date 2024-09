Bei den „Fallers“ wird der 30. Geburtstag der SWR-Schwarzwaldserie gefeiert. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt: auf die Fans warten einige Veränderungen.

Carolin Klinger 13.09.2024 - 19:46 Uhr

In dem engen Gang herrscht Hochbetrieb: Requisiten werden hastig umgestellt, die zwei Kameras neu platziert, Anweisungen in Funkgeräte gesprochen und Fotos geknipst. Es scheint unmöglich, sich bei der fast klaustrophobischen Enge nicht gegenseitig im Weg zu stehen. Mitten im hektischen Treiben stehen nur zwei Menschen still: Julia Obst und Dominik Stricker sind die Schauspieler, die sich auf ihre Rollen als Sebastian und Jenny in der SWR-Schwarzwaldserie „Die Fallers“ konzentrieren. Es riecht nach Haarspray, weil die Maskenbildnerin noch schnell die Frisuren richtet. Tageslicht gibt es im Studio nicht, auch wenn es so aussieht, als würde hinter den Vorhängen des Schlafzimmers die Sonne scheinen. Dann heißt es „Ruhe bitte!“ – und die gespannte Aufmerksamkeit von knapp 40 Menschen richtet sich auf die beiden Schauspieler.