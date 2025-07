30 Jahre nach Srebrenica Was der Horror lehren könnte

Das Massaker von Srebrenica vor 30 Jahren hinterlässt Fragen, die sich auch in der Ukraine stellen, meint StZ-Autor Armin Käfer.

Was der Horror lehren könnte

Nie wieder? Hinter dem Versprechen nach Ende des Zweiten Weltkrieges mit all seinen Gräueln vor 80 Jahren bleibt ein Fragezeichen. Das Fragezeichen steht für Orte wie Srebrenica oder Butscha, wo Gräueltaten stattgefunden haben, die nie wieder stattfinden sollten – nie wieder hätten stattfinden dürfen. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist nicht der erste Krieg der sogenannten Nachkriegszeit, den Europa nicht zu verhindern wusste. An diesem Freitag jährt sich das Massaker von Srebrenica, das am 11. Juli 1995 begann – der schlimmste Horror, seit die Menschheit sich „Nie wieder!“ geschworen hatte.