Vom Tausch am Game Boy bis zu Millionen-Investments: Pokémon prägt seit 30 Jahren Generationen und Märkte – und bleibt dabei ein weltweites Popkultur-Phänomen.
Tokio - Satoshi Tajiri war besessen von Käfern. Als Kind, so wird erzählt, liebte es der Japaner, die Krabbeltiere zu fangen und zu studieren – weswegen ihn seine Mitschüler "Konchu-hakase" (Dr. Insekt) nannten. Jahre später blickte der angehende Spieleentwickler mit Wehmut auf das zubetonierte Tokio, dessen Expansion die Naturräume seiner Kindheit verschlang. Aus seiner Nostalgie entstand eine visionäre Idee: Tajiri wollte die Leidenschaft seiner Kindheit in die digitale Welt retten. Am 27. Februar 1996 schlug die Geburtsstunde von Pokémon, kurz für "Pocket Monsters" (Taschenmonster).