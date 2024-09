Als die erste „Die Fallers“-Folge am 25. September 1994 ausgestrahlt wurde, rechnete wohl niemand damit, dass die SWR-Schwarzwaldserie 30 Jahre später immer noch erfolgreich sein würde. Lediglich 100 Folgen waren zunächst geplant gewesen.

Jährlich strahlt der SWR 40 neue Folgen aus. Rund 1,25 Millionen Zuschauer bundesweit schalten laut einer Sprecherin im Schnitt ein. Nach der inzwischen eingestellten „Lindenstraße“ ist „Die Fallers“ die älteste wöchentliche Serie im deutschen Fernsehen. Pro Jahr werden fünf Staffeln mit jeweils acht Folgen gedreht.

Lesen Sie auch

Drehbücher der Schwarzwaldserie

Jedes Jahr werden rund 2000 Seiten Drehbuch verfilmt. Nimmt man 60 000 Seiten Drehbuch, die in 30 Jahren verfilmt wurden und legt sie im Hochformat aneinander, entspricht dies einer Strecke von 18 Kilometern. Übereinander gelegt wären die Drehbücher sechseinhalb Meter hoch.

Dreharbeiten bei den „Fallers“

Pro „Fallers“-Folge werden durchschnittlich drei Drehtage benötigt. Das entspricht einer Drehdauer von über zehn Jahren am Stück. An jedem Drehtag werden rund neun sendefertige Minuten erstellt. In 30 Jahren wurden so über 35 000 Minuten produziert: man könnte „Die Fallers“ 26 Tage rund um die Uhr schauen.

Hungriges Team bei den Dreharbeiten zu „Die Fallers“

Zu 70 Prozent wird die Schwarzwaldserie in den SWR-Studios in Baden-Baden gedreht. In jeder „Fallers“-Staffel ist das rund 40-köpfige Filmteam aber an zehn Drehtagen auf dem abgelegenen Schwarzwaldhof bei Furtwangen. Diese Außendrehs machen offenbar hungrig: in 30 Jahren verspeiste das Team 67 500 Brötchen.

Make-up und Kostüme

In all den Jahren wurde während der Dreharbeiten rund ein Zentner Make-up und Puder für die Darsteller und Darstellerinnen verbraucht. Insgesamt 20 000 Kostüme, inklusive Schuhe und Accessoires, benötigte das Garderobenteam für „Die Fallers“. Würde man alle Kostüme nebeneinander an einen Kleiderständer hängen, wäre dieser so lange wie die Königstraße in Stuttgart, also 1,2 Kilometer.

So sieht es im Studio hinter den Kulissen aus. Foto: SWR Presse/Bildkommunikation/Alexander Kluge

Der feste Cast der „Fallers“ besteht aus 30 Schauspielern und Schauspielerinnen, hinter den Kulissen sind 60 Menschen beteiligt. Für die Dreharbeiten werden ständig etwa 250 verschiedene Requisiten benötigt.

Bekannter Fan der „Fallers“

Auch der ehemalige Bundestrainer Jogi Löw ist Fan der Schwarzwaldserie. Zum Jubiläum schickte er dem Team eine Grußbotschaft und ließ sie wissen: „Ihr macht viele Menschen glücklich, weil es euch gibt.“ Auch ihn, der im Schwarzwald aufgewachsen ist, erfreue die Serie mit ihren Geschichten.

30 Jahre „Die Fallers“

„Fallers-Marathon“

Der SWR stellt sich am Samstag, 14. September, ganz auf „Die Fallers“ ein: um 20.15 Uhr geht es los mit der Doku „30 Jahre ‚Die Fallers’ – die Kultserie feiert!“, um 21.15 Uhr geht es weiter mit „Die Fallers im Promi-Check“. Ab 21.50 Uhr werden fünf ältere Folgen der Schwarzwaldserie gezeigt.