30 Jahre Wunder Garten Phantasie Als die Gartenschau Böblingen aufblühen ließ
Vor 30 Jahren öffnete die Landesgartenschau Böblingen ihre Pforten. Ihr damaliger Direktor Chasid Winograd lebt noch immer in Böblingen – und erinnert sich gern zurück.
Vor 30 Jahren öffnete die Landesgartenschau Böblingen ihre Pforten. Ihr damaliger Direktor Chasid Winograd lebt noch immer in Böblingen – und erinnert sich gern zurück.
Die Seetreppe, die jedes Jahr zur Abizeit zur Partymeile wird, ist aus dem Böblinger Stadtbild heute ebenso wenig wegzudenken wie die langen Sitzbänke entlang der Promenade am Fuß des Schlossbergs. Der Zuschlag, den die Stadt 1989 vom Land für die Ausrichtung der Landesgartenschau (LGS) 1996 bekam, lieferte den entscheidenden Impuls für die Aufwertung des innerstädtischen Areals.