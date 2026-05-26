30 Jahre Wunder Garten Phantasie: Als die Gartenschau Böblingen aufblühen ließ

Die Seetreppe, die jedes Jahr zur Abizeit zur Partymeile wird, ist aus dem Böblinger Stadtbild heute ebenso wenig wegzudenken wie die langen Sitzbänke entlang der Promenade am Fuß des Schlossbergs. Der Zuschlag, den die Stadt 1989 vom Land für die Ausrichtung der Landesgartenschau (LGS) 1996 bekam, lieferte den entscheidenden Impuls für die Aufwertung des innerstädtischen Areals.

Für den damaligen LGS-Direktor Chasid Winograd sind die Vorher-Bilder immer noch sehr gegenwärtig. „Es ist für alle anderen Leute heute ganz normal. Die Leute wissen gar nicht, wie es vorher war“, sagt Winograd. Der Architekt und Stadtplaner war Direktor der LGS und damit liefen bei ihm alle Fäden zusammen. Fast jede der zahlreichen Veränderungen sei ein zähes Ringen gewesen sei, berichtet der 80-Jährige bei einem Treffen vor Ort. „An jeder Ecke musste man überzeugen“ – Anwohner, die Lärm und längere Wege fürchteten, ebenso wie Geschäftsleute, die vor Gewinneinbußen durch wegfallende Parkplätze warnten.

Wasser besser in Szene setzen

Ihm war wichtig, das schon immer vorhandene Wasser besser in Szene zu setzen. Der Murkenbach wurde daher renaturiert und die sieben Brücken als verbindende Elemente angelegt. Außerdem entschlammte die Stadt die beiden Seen, die kurz vor dem Verlanden und Umkippen waren, und gab ihnen ihr heutiges Gesicht mit der klar definierten Uferkante samt Promenade auf der Schlossbergseite und der flach auslaufenden begrünten Randzone gegenüber.

Kam 1996 neu: Albabrücke mit Wasserspielen Foto: Archiv/Wandel

Den massiven Damm, der den Unteren und Oberen See trennte, ersetzte die leicht wirkende Alba-Brücke. Eine Wassertreppe verband die Seen sichtbar miteinander. Aber: Dafür mussten 50 der Tiefgaragenstellplätze der Kongresshalle zurückgebaut werden. Insgesamt wurden auf der rund 21 Hektar großen Fläche 5,4 Hektar entsiegelt: Unter anderem fielen Parkplätze dort weg, wo sich heute das Dach aus 90 Platanen entlang der Seetreppe zieht und daran anschließend in den Partnerschaftsgärten von Glenrothes und Pontoise schottische und französische Rosen blühen.

Autoverkehr zurückgedrängt

Überhaupt verdrängte die Gartenschau den Autoverkehr aus der grünen Lunge der Stadt. Zum Beispiel fiel die Zufahrt zur Tüv-Niederlassung weg. Heute erinnert nur noch der Name der damals umgebauten Halle, in der seitdem Kulturveranstaltungen steigen, an deren ursprüngliche Bestimmung. Für das elliptische, aus rund 300 Pyramidenpappeln angelegte Baumoval wich außerdem ein Großparkplatz. Der dort angesiedelte Schlachthof und der Metzgereinkauf zogen nach Gärtringen um. Dass selbst die damals als nutzlos empfundene lang gezogene Wandelhalle inzwischen akzeptiert sei und durch verschiedene Veranstaltungen mit Leben gefüllt wird, erfüllt das Herz von Chasid Winograd mit Stolz.

Am 26. April war es dann so weit: Die Landesgartenschau Böblingen unter dem Motto „Wunder Garten Phantasie“ wurde von OB Alexander Vogelgsang und dem baden-württembergischen Landwirtschaftsminister Gerhard Weiser eröffnet. Die Eröffnung der Ausstellung „Oro del Peru – Schätze aus dem Land der Inkas“, bei der in der Stadthalle Exponate aus Gold und Textil aus präkolumbischer Zeit gezeigt wurden, übernahm als deren Schirmherr der damalige Außenminister Klaus Kinkel. Mit rund 400 000 Besuchern entwickelte sie sich zum Publikumsmagneten.

Insgesamt rund 3500 Veranstaltungen fanden in 164 Tagen statt. Anziehungspunkte waren neben der Hauptbühne des Süddeutschen Rundfunks im Baumoval und weitere Bühnen am Oberen See, auf denen bekannte Stars ebenso wie heimische Vereine und Organisationen auftraten, auch das „Schwäbische Dorf“, mit dem sich gärtnerische Vereine und Verbände präsentierten: Besucher flanierten durch den Wandelgarten mit unterschiedlich gestalteten Freiräumen; eine große Blumenhalle mit wechselnden thematischen Ausstellungen lockte zahlreiche Gäste an.

Sommer am See hält Erinnerung wach

Mit einem großen Abschlussfest am 6. Oktober schloss die Schau ihre Pforten endgültig. Doch das Flair lebt bis heute jedes Jahr mit der Veranstaltungsreihe „Sommer am See“ fort. Lediglich das Wetter zog nicht so mit wie erhofft: „Jeden Tag ging der Blick zuerst gen Himmel“, erinnert sich Erika Winograd, die damals unter anderem Pressetexte für die LGS verfasste. Deshalb und weil zwei Drittel der LGS frei zugänglich waren, stand unterm Strich ein Minus von rund einer Million Mark.

Dennoch findet Chasid Winograd, dass dieses Geld sowie die rund 30 Millionen D-Mark, die in die Umgestaltung investiert wurden, gut angelegt sind: „Der Gewinn für die Bürgerschaft ist eine grüne Oase in der Stadt“, die in den vergangenen Jahrzehnten weitergewachsen sei. So verdiene das Baumdach an der Seetreppe mit den seit damals darüber schwebenden Vasen seinen Namen inzwischen wirklich. Nicht zuletzt beim „Schlemmen am See“ verströmt es einen Hauch mediterranes Flair.

Gespräch und Spaziergang zu den LGS-Spuren

Gespräch

„Vom asphaltierten Parkplatz zum aufblühenden Phantasiegarten“ heißt eine Kombi-Veranstaltung, die die Städtische Galerie Böblingen am 26. Juli 2026 von 15 bis 17 Uhr veranstaltet.

Spaziergang

Nachdem Dietmar Weber vom Amt für Städtebau und Stadtentwicklung mit Chasid Winograd im Museum Zehntscheuer gesprochen hat, geht es mit Galerieleiterin Corinna Steimel und Erika Winograd auf Spurensuche entlang der Seeufer zu den Rosengärten.