Der SVF veranstaltet am Wochenende das 30. Kappelbergturnier für Judokas in der Gäuäckerhalle I.

Susanne Degel 21.11.2024 - 17:44 Uhr

Die Macher sind zufrieden. Rund 400 Judokas aus circa 50 Sportvereinen haben sich für das 30. Kappelbergturnier angemeldet, das die Budo-Abteilung des SV Fellbach am kommenden Samstag und Sonntag in der Gäuäckerhalle I veranstaltet. Es ist das dritte Turnier nach der Corona-Auszeit. „400 Teilnehmer ist eigentlich ein guter Wert“, sagt Ralph Burgel, der Turnierleiter. Er freut sich auch besonders darüber, dass die traditionsreiche Veranstaltung längst auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. So seien auch Meldungen auch den Nachbarbundesländern Hessen und Bayern eingegangen.