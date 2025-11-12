Ein 75-Jähriger stürzt beim Wandern in den bayrischen Alpen Mitte Oktober etwa 30 Meter in die Tiefe. Trotz intensiver Behandlung stirbt er im Krankenhaus.

Knapp einen Monat nach einem schweren Sturz beim Wandern in den bayerischen Alpen ist ein 75-Jähriger gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am 15. Oktober in Unterammergau nördlich von Garmisch-Partenkirchen nahe dem August-Schuster-Haus mit einem Begleiter auf einem Wanderweg unterwegs gewesen, als er durch steiles, teils felsiges Gelände etwa 30 Meter in die Tiefe stürzte.