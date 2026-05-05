Der Konflikt im Nahen Osten hat die Energiepreise in die Höhe getrieben. Der Energie-Kommissar der Europäischen Union findet deutliche Worte für die Situation: «schwerste Energiekrise aller Zeiten».
05.05.2026 - 12:00 Uhr
Brüssel - Die Welt ist nach Einschätzung des Energiekommissars der Europäischen Union, Dan Jørgensen, mit der "wohl schwersten Energiekrise aller Zeiten" konfrontiert. "Seit Ausbruch des Konflikts im Nahen Osten haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union bereits über 30 Milliarden Euro mehr für Importe fossiler Brennstoffe ausgegeben – ohne dafür zusätzliche Lieferungen zu erhalten", sagte er in Brüssel.