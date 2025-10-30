Ludwigsburg ist „Hauptstadt des Fairen Handels“! Die Stadt überzeugt mit nachhaltiger Beschaffung, Fairtrade-Initiativen und innovativen Strategien – und gewinnt 30.000 Euro Preisgeld.

. Beim Wettbewerb „Hauptstadt des Fairen Handels“ ist die Stadt Ludwigsburg in der Kategorie „Mittlere Kommunen“ als Sieger hervorgegangen. Um den Titel hätten sich 92 Kommunen aus 13 Bundesländern beworben, teilte die gemeinnützige Gesellschaft „Engagement Global“ am Donnerstag in Bonn mit. Die Preisverleihung fand am Mittwoch in München statt.

Mit dem Preis werden alle zwei Jahre Städte, Gemeinden und Landkreise für ihre innovativen Projekte und langfristigen Strategien rund um fairen Handel und faire Beschaffung auszeichnet. Ausgerichtet wird der Wettbewerb im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Ludwigsburg gewinnt Preisgeld von 30.000 Euro

Ludwigsburg war in der Kategorie „mittlere Kommunen von 20.000 bis 99.999 Einwohner“ angetreten und erhält als Sieger ein Preisgeld von 30.000 Euro. Den 2. Platz belegte Aschaffenburg, den 3. Platz Freiberg in Sachsen. Bei den kleinen Kommunen bis 19.999 Einwohner liegt die Inselgemeinde Langeoog an der Spitze, bei den großen Kommunen ab 100.000 Einwohnern die Hansestadt Lübeck.

In Ludwigsburg, so die Begründung, sei nachhaltige Beschaffung als Ziel im Stadtentwicklungskonzept integriert und werde durch eigene Personalstellen, eine detaillierte Negativliste und ein gezieltes Monitoring gesichert. Die Stadt sei Mitglied bei Electronics Watch zur Überprüfung vertraglich vereinbarter Arbeitsrechtsstandards, habe eine Fairtrade-Schule und eine Fairtrade-Universität. Die Hochschule für öffentliche Verwaltung habe nachhaltige Beschaffung fest in ihren Lehrplan integriert.