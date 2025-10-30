Wie umgehen mit dem Reformationstag? Während CDU-Politikerin Gitta Connemann die Abschaffung als Feiertag fordert, will Linken-Chef Jan van Aken dessen bundesweite Einführung.
Linken-Chef Jan van Aken fordert den Reformationstag am 31. Oktober als einen bundesweiten gesetzlichen Feiertag. „Ich finde, wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Feiertage. Viele Menschen sind total erschöpft und ausgebrannt. Deshalb sollten Reformationstag und Fronleichnam gesetzliche Feiertage für alle in ganz Deutschland sein“, sagte er am Mittwoch der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). „Viele Menschen sind schon jetzt am Limit, weil der Arbeitsdruck zunimmt und immer mehr Überstunden geleistet werden müssen.“