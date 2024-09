Als er vor Jahrzehnten an Krebs erkrankte Kinder behandelte, wollte der Stuttgarter Zahnarzt Gerhard Cube helfen, das Leid der Kleinen zu vermindern. Seine Idee einer Zahngold-Sammlung zugunsten des Förderkreises im Olgäle machte Schule. 6,2 Millionen Euro kamen seither zusammen. Nun gibt Cube den Stab an jüngere Kollegen weiter.

Mathias Bury 25.09.2024 - 16:52 Uhr

Es ist jetzt mehr als drei Jahrzehnte her, da hatte Zahnarzt Gerhard Cube immer wieder für ihn ganz besondere Patienten in seiner Praxis. Die liegt an der Schlossstraße im Stuttgarter Westen. Damals, vor dessen Umzug ans Katharinenhospital, war in seiner unmittelbaren Nachbarschaft noch das Kinderhospital Olgäle beheimatet. Und deshalb behandelte Cube auch krebskranke Kinder, die dort länger zur Chemotherapie stationär ausharren mussten. Wenn eines dieser schwer kranken Kinder Zahnschmerzen bekam, ging Gerhard Cube der Sache auf den Grund. Dabei ließ das Schicksal dieser Kinder den Zahnarzt nicht kalt. „Das hat mich sehr gerührt“, sagt er über seine damalige Reaktion. „Da muss ich helfen“, hat er sich gesagt, er wollte dazu beitragen, die Lebensumstände der Kinder während ihres Klinikaufenthaltes zu verbessern.