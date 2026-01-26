Eine heute 17-jährige Block-Tochter begleitete ihre Mutter Neujahr 2024 zu einem Bauernhof, auf dem sie ihre entführten Geschwister wiedersah. Nun hat sie entschieden, ob sie im Prozess aussagen will.

dpa 26.01.2026 - 11:58 Uhr

Hamburg - Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder will die einzige Tochter, die noch bei der angeklagten Mutter lebt, nicht als Zeugin im Prozess aussagen. Sie mache von Ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und sei daraufhin abgeladen worden, sagte eine Gerichtssprecherin am Rande des 32. Prozesstages. Zuvor hatte der "Stern" berichtet. Die heute 17-Jährige ist das zweitälteste der vier gemeinsamen Kinder, die die Unternehmerin Christina Block und ihr Ex-Mann Stephan Hensel haben.