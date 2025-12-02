Katzen kann man nicht trainieren? „Kann man doch“, sagt Lena Petrides aus Murr (Kreis Ludwigsburg). Wie sie Catfluencerin wurde und wie das Training mit den Katzen funktioniert.
02.12.2025 - 16:00 Uhr
Nala ist eine eher scheue Katze. Der fremde Besuch in der Wohnung scheint ihr nicht ganz geheuer, es braucht gutes Zureden von Frauchen Lena Petrides und das eine oder andere Leckerlie, bis „die Neue“ im Wohnzimmer akzeptiert ist. Bei Mia geht das etwas schneller. Das zierliche Kätzchen hat einen klaren Fokus auf Leckerlies und Streicheleinheiten – und reicht dem Besucher dann gleich mal das Pfötchen.