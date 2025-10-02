Der Scorpions-Sänger blickt zum Tag der Deutschen Einheit mit Sorge und Zuversicht auf die Gegenwart. Die Band selbst feiert ein besonderes Jubiläum.
02.10.2025 - 05:00 Uhr
Berlin - Scorpions-Sänger Klaus Meine ("Wind of Change") blickt mit gemischten Gefühlen auf den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. "Nach all den Jahren des Kalten Krieges, nach all den Jahren im geteilten Deutschland hat sich damals ein Fenster zu Frieden und Freiheit geöffnet", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Die Ukraine, Israel und Gaza (...) die Welt hat sich in den vergangenen Jahren leider dramatisch verändert."