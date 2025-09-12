Das Stuttgarter Weindorf ist zu Ende, doch die Vierteleschlotzer müssen nicht lange warten. Das Heilbronner Weindorf hat begonnen, doch Viertele sind dort verpönt.

Eberhard Wein 12.09.2025 - 14:37 Uhr

Zur Eröffnung des Heilbronner Weindorfs haben am Donnerstagabend wieder hunderte Besucher gemeinsam das Lied „Kein schöner Land zu dieser Zeit“ angestimmt. Anschließend starteten die Ehrengäste angeführt von Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) und Weinkönigin Kim Weißflog zu einem ersten Rundgang. Bis zum 20. September gilt der Platz rund um das historische Rathaus als größte Genussbühne Nordwürttembergs. Bis zu 350 Weine haben die beteiligten Weingüter in der Verkostung.