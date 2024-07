37-Jähriger in Stuttgart vorläufig festgenommen

Ein 37-Jähriger bedroht in Stuttgart-Mitte zunächst zwei Passanten. Als er festgenommen werden soll, rastet er aus.

Matthias Kapaun 30.07.2024 - 14:41 Uhr

Ein 37 Jahre alter Mann soll am Montagabend zunächst zwei Personen in der Friedrichsstraße in Stuttgart-Mitte bedroht und danach alarmierte Polizeibeamte bei seiner vorläufigen Festnahme tätlich angegriffen haben.