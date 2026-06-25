Der 37-Jährige verhält sich an der U-Bahn-Endhaltestelle Neckargröningen (Kreis Ludwigsburg) äußerst aggressiv und leistet dann bei seiner Festnahme viel Gegenwehr.

Andreas Hennings 25.06.2026 - 11:37 Uhr

Einen aggressiven Mann, der gegen Glasscheiben schlage, haben bereits am Samstag gegen 10.30 Uhr mehrere Zeugen im Bereich der U-Bahn-Endhaltestelle in Remseck-Neckargröningen gemeldet. Das teilt jetzt das Polizeipräsidium mit. Zwei Polizisten trafen kurz darauf den 37-jährigen Mann an, der sich dann auch ihnen gegenüber schnell aggressiv verhielt und das Aushändigen seines Ausweisdokuments verweigerte. Als der Mann mit eritreischer Staatsangehörigkeit nach einer Glasflasche griff und mit dieser drohend auf die Polizisten zuging, drohten die Polizisten an, Pfefferspray zu spühen, woraufhin der Mann von einem Angriff absah. Doch sich beruhigen, das tat er nicht.