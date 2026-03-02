Entführte Kinder, verfeindete Ex-Ehepartner, angeklagte Promis und frühere Geheimdienstler: Viele Details im Fall Block klingen wie ein übertriebener Krimi. Wie geht der Hamburger Prozess nun weiter?
02.03.2026 - 06:30 Uhr
Hamburg - Knapp acht Monate Prozess, Dutzende Zeugen, unzählige Anträge - doch ein Ende des Hamburger Verfahrens um die Entführung der Block-Kinder ist noch lange nicht absehbar. Nach dreiwöchiger Pause geht es am Montag (13.00 Uhr) mit dem bereits 37. Verhandlungstag weiter. Dann soll eine Mitarbeiterin des Hamburger Jugendamtes als Zeugin aussagen, die die Kinder nach ihrer Rückkehr zur Mutter sprach.