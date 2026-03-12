An Silvester 2023/24 wurden die Block-Kinder vom Wohnort ihres Vaters in Dänemark entführt. Was geschah danach? Eine Kripobeamtin schildert das Vorgehen der Hamburger Polizei.
12.03.2026 - 12:35 Uhr
Hamburg - In den ersten Stunden nach der Entführung der Block-Kinder vom Wohnort ihres Vaters in Dänemark hielt die Hamburger Polizei zunächst auch eine Gefahr für Christina Block für möglich. Sie habe am 1. Januar 2024 gegen Mittag von der dänischen Polizei den Auftrag erhalten, die Mutter über die Entführung zu informieren, sagte eine Kriminalbeamtin als Zeugin im Prozess vor dem Hamburger Landgericht. Man habe Christina Block aber weder an ihrer Anschrift noch im zur Block-Familie gehörenden Hotel "Grand Elysée" angetroffen.