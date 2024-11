Das Starterfeld beim ADAC Supercross am Freitag und Samstag in der Stuttgarter Schleyerhalle wird vom Vorjahressieger Gregory Aranda angeführt.

red 05.11.2024 - 12:00 Uhr

Der Prinz macht dem König die Krone streitig. Beim 40. ADAC Supercross kommt es am Freitag und Samstag in der Stuttgarter Schleyerhalle zum Duell der Vorjahressieger. Der Franzose Gregory Aranda strebt bei der Jubiläumsausgabe der Motocross-Veranstaltung als amtierender „König von Stuttgart“ die Titelverteidigung in der Topklasse SX1 an, in der er sich insgesamt schon dreimal dort durchsetzen konnte. Herausgefordert wird der 35-Jährige dabei von seinem vier Jahre jüngeren Landsmann Maxime Desprey, der im vergangenen Jahr noch die Klasse SX2 dominierte und so zum „Prinzen von Stuttgart“ avancierte.