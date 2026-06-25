Extreme Temperaturen zwingen die Veranstalter des Christopher Street Days in Nürtingen zur Verschiebung. Es ist nicht das einzige Fest im Kreis Esslingen, das nicht stattfinden kann.
25.06.2026 - 10:46 Uhr
Für den CSD wünscht man sich normalerweise Sonnenschein. Doch in diesem Jahr ist es etwas zu viel des Guten. Die Veranstalter des Christopher Street Days Nürtingen, der diesen Samstag, 27. Juni, hätte stattfinden sollen, haben die Reißleine gezogen. Nicht die einzige Veranstaltung im Kreis Esslingen, die der Hitze zum Opfer fällt.