Für den CSD wünscht man sich normalerweise Sonnenschein. Doch in diesem Jahr ist es etwas zu viel des Guten. Die Veranstalter des Christopher Street Days Nürtingen, der diesen Samstag, 27. Juni, hätte stattfinden sollen, haben die Reißleine gezogen. Nicht die einzige Veranstaltung im Kreis Esslingen, die der Hitze zum Opfer fällt.

Es hätte zum zweiten Mal bunt werden sollen in Nürtingen: Im vergangenen Jahr wurde in Nürtingen erstmals der CSD gefeiert. Mehrere Hundert Menschen haben unter dem Motto „Politisch, flauschig, militant. Queers against Fascism“ gefeiert. Auf dem Nürtinger Marktplatz wurde gemeinsam für Queerness und Selbstbestimmung demonstriert. Auch an dem anschließenden Demozug, der durch die Nürtinger Innenstadt führte, nahmen viele Menschen aus der queeren Community teil , aber ebenso zahlreiche Menschen, die sich mit der Bewegung solidarisieren wollten.

Nicht nur der CSD fällt im Kreis Esslingen aus

Eine Fortsetzung stand schon fest, doch es werden am Samstag wieder Temperaturen erwartet, die an der 40-Grad-Marke kratzen. „Schweren Herzens haben wir uns heute entschieden, unseren CSD zu verschieben“, teilen die Veranstalter auf Instagram mit. Mit den gegebenen Bedingungen vor Ort sei das Risiko zu groß. „Wir möchten auf uns und euch achten und alle sollen gut teilnehmen können.“ Der CSD werde daher auf Mitte September verschoben, das genaue Datum werde noch bekannt gegeben. Trotzdem werde es am kommenden Samstagabend eine Feier in der Silberburg geben. Auch dazu will das CSD-Nürtingen-Team weitere Details auf ihrem Instagramkanal veröffentlichen.

Nicht nur der CSD fällt aus: Auch das traditionelle Wald- und Kinderfest am Wochenende, 27. und 28. Juni, des Turnvereins Liebersbronn fällt ob der Wetterbedingungen aus. Zudem haben bereits mehrere Kommunen Warnmeldungen veröffentlicht, um für die derzeit bestehende, erhöhte Brandgefahr zu sensibilisieren und auf das Rauchverbot im Wald hinzuweisen. Dieses gilt landesweit vom 1. März bis zum 31. Oktober. Derzeit gilt im Kreis Esslingen die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe (4 von 5). In manchen Regionen in Baden-Württemberg ist bereits die höchste erreicht. Die Städte Ostfildern und Kirchheim haben zudem öffentliche Grillplätze gesperrt.