Seit 1984 schlägt das Herz der Spitzenmedizin im Robert Bosch Krankenhaus Stuttgart: Vier Jahrzehnte exzellente Versorgung, innovative OP-Techniken und erfolgreiche interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Manuela Feyder 03.12.2024 - 00:00 Uhr

Viele Gäste kamen zum Festakt des Robert Bosch Krankenhauses (RBK) in die Robert Bosch Stiftung in Stuttgart, um gemeinsam das 40-jährige Jubiläum der Herzchirurgie zu feiern. Gastredner Professor Dr. Dr. h.c. Friedhelm Beyersdorf, Vorsitzender der Europäischen Gesellschaft für Herz-Thorax-Chirurgie (EACTS), brachte die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Staunen. Denn: Er gab Einblicke in die Möglichkeiten von Roboterchirurgie, Multiorganreparaturen und Künstlicher Intelligenz. Mitreißend forderte er die Anwesenden auf, Neuerungen anzunehmen und zu gestalten: „Innovation ist nichts Neues, es gab immer Innovation. Wir müssen uns damit beschäftigen, denn wir können etwas tun!“

Von der ersten Herzoperation im Oktober 1984 bis zu aktuell über 2000 Eingriffen jährlich – darunter rund 70 Prozent minimalinvasiv – hat sich die Herzchirurgie am RBK zu einem der führenden Zentren in Deutschland entwickelt. Gemeinsam mit der Kardiologie und Angiologie bildet sie heute ein Herzzentrum, das Maßstäbe in Diagnostik und Behandlung setzt.

Fortschritt durch Innovation: Techniken und neue Zentren

„Unser Ziel war und ist es, unseren Patientinnen und Patienten die bestmögliche Versorgung zu bieten. Dazu gehören exzellente, innovative Operationstechniken“, sagte Professor Dr. Bartosz Rylski, Chefarzt der Herz- und Gefäßchirurgie am RBK. Als einziges Zentrum in Stuttgart biete die Herzchirurgie des RBK die Laser-Extraktion von Schrittmachern an und werde das neugeschaffene Aortenzentrum ab 2025 für das Aorten-Screening für alle Menschen aus der Region öffnen. Bei dem Einblick in die OP-Planung 2064, in der die Roboterchirurgie eine wichtige Rolle spielen werde, resümiert Rylski: „Wir sind in der Entwicklungsphase. In der Zukunft wird Robotik uns die Möglichkeit geben, deutlich schneller und effektiver und noch besser zu operieren – noch schonender für unsere Patientinnen und Patienten.“

Der Mensch im Mittelpunkt

Für diese Zukunft sei das RBK bestens aufgestellt, unterstreicht auch Professor Dr. Mark Dominik Alscher, Medizinischer Geschäftsführer des RBK und Geschäftsführer des Bosch Health Campus (BHC), in seiner Eröffnungsrede. Denn: Das RBK als wichtige Säule des BHC, der Behandeln, Forschen, Fördern und Bilden vereint, befördere Innovationen und sei Wegbereiter für die kommenden Veränderungen im Gesundheitswesen. Er sehe ein Riesenpotenzial durch neue Technologien. Alscher fokussiert: „Bei all diesen Aktivitäten sehen wir den Menschen im Mittelpunkt. Den Menschen, in dem Fall unsere Patientinnen und Patienten, und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn: Ohne sie geht es nicht.“

Erfolg durch Teamarbeit: 40 Jahre Engagement für die Herzgesundheit

Vier Jahrzehnte medizinische Höchstleistung für die Herzgesundheit – das geht nur mit einem Spitzenteam. Das RBK dankt allen Kolleginnen und Kollegen, die diese Erfolgsgeschichte im Dienste der Patientinnen und Patienten ermöglicht haben.

Info: Näheres zur Abteilung für Herz- und Gefäßchirurgie ist auf der Webseite des RBK zu erfahren.