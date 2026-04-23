40 Jahre Tschernobyl-Katastrophe Das lange Leiden der Liquidatoren
Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl jährt sich zum 40. Mal. Für die Männer, die damals die verstrahlten Trümmer aufräumten, sind die Folgen allgegenwärtig.
Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl jährt sich zum 40. Mal. Für die Männer, die damals die verstrahlten Trümmer aufräumten, sind die Folgen allgegenwärtig.
Andriy Kulish raucht Kette. In seiner kleinen Küche hält sich der Geruch von kaltem Rauch. Meist Zigaretten, aber Zigarillos mit Vanille-Geschmack sind sein klaren Favoriten. „Mein Körper ist eine Ruine. Viel Schaden richtet da der Tabak auch nicht mehr an“, sagt der 67-Jährige mit einem trockenen Lachen.