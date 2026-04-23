40 Jahre Tschernobyl-Katastrophe: Das lange Leiden der Liquidatoren

Andriy Kulish raucht Kette. In seiner kleinen Küche hält sich der Geruch von kaltem Rauch. Meist Zigaretten, aber Zigarillos mit Vanille-Geschmack sind sein klaren Favoriten. „Mein Körper ist eine Ruine. Viel Schaden richtet da der Tabak auch nicht mehr an“, sagt der 67-Jährige mit einem trockenen Lachen.

Andriy Kulish hat wache Augen, ein rundliches Gesicht. Die grauen Haare sind kurz geschoren. Wenn sich Kulish von seinem Stuhl erhebt, verfliegt der Eindruck des robusten Seniors schnell. „Die Beine wollen nicht, wie ich es will“, sagt er, während er sich mühsam und wackelig mit kleinen Schritten vorwärts kämpft. Vorbei am Küchenregal. Darin steht ein ukrainisches Fähnchen. Ziel ist das Schlafzimmer. Dort hängt seine Uniformjacke über einer Stuhllehne. Mit seinem Liquidatoren-Orden und der Verdienstmedaille der Armee auf dem Tarnfleck. Er streift sich die Jacke über. Mit viel Kraftaufwand kehrt er an den Küchentisch zurück.

Die Jacke gehört zu ihm. Kulish ist ein Veteran. Er trägt einen breiten Oberlippenbart. So wie der Mann auf dem Bild, das auf seinem betagten Laptop zu sehen ist. Es zeigt ihn an seinem letzten Tag als Liquidator. Ein Screenshot eines Fernsehbeitrags.

Die Liquidatoren sollten die Folgen des Reaktorunglücks, das sich am 26. April 1986 ereignete, eindämmen. Die Strahlungsursache „liquidieren“. Bis zu 800 000 Menschen waren über die Jahre im Einsatz: Soldaten, Bauarbeiter für den Sarkophag über den havarierten Reaktor, Feuerwehrleute, Lastwagenfahrer, Hubschrauber-Piloten, Arbeiter. Für den Schutz ihrer Mitmenschen bezahlen sie bis heute oft mit ihrer Gesundheit – oder gar mit ihrem Leben.

Eine strahlende Ruine

Es gibt kaum belastbare Daten, wie viele ehemalige Liquidatoren insgesamt an den Folgen der Verstrahlung gestorben oder schwer erkrankt sind. 2005 schätzte das Tschernobyl-Forum – darin vertreten sind unter anderem UN-Organisationen, die Internationale Atomenergiebehörde, die Weltgesundheitsorganisation, Russland, Belarus und die Ukraine – dass von bis zu 4000 Todesfällen aufgrund der erhöhten Strahlendosen durch das Unglück auszugehen ist. Der von Naturschützern unterstützte Torch-Report schätzte im Jahr 2006 langfristig bis zu 60 000 Tote. Torch steht für „The Other Report on Chernobyl“. Der exakte Wert der Langzeitfolgen wird sich wohl nie zuverlässig ermitteln lassen. Für Kulish sind sein eigenes Schicksal und das seiner Kameraden mehr als nackte Zahlen. „Ich habe leider keine Kontakte mehr zu meinen Soldaten. Ich befürchte, dass viele von ihnen nicht mehr am Leben oder schwer erkrankt sind.“

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Grabgeld heißt im ukrainischen Volksmund eine Rente, die beeinträchtigte Liquidatoren beziehen können. In der höchsten Stufe liegt sie unter umgerechnet 250 Euro. Kulish hat einen anerkannten Status. „Ich könnte an Medikamenten-Programmen und spezieller ärztlicher Betreuung teilnehmen. Aber ich will lieber nicht wissen, wie es genau um mich steht. Solange ich halbwegs meine Medikamente berappen kann, sich die Schmerzen in Grenzen halten, bleibt das so“, meint der frühere Soldat. Schon Ende der 1990er Jahren ging es mit seiner Gesundheit schrittweise, aber steil bergab, berichtet er. Er hatte zwei Schlaganfälle. Nerven seien angegriffen gewesen. „Probleme mit dem Kopf. Stück für Stück habe ich Kraft verloren“, sagt er.

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.angst-vor-atomaren-gau-sicherheit-der-ukrainischen-atomanlagen-bedroht.a0679755-2b58-48dd-a6b6-846f822575f4.html

Andriy Kulish ist keiner, der klagen will, aber auf seinem Fensterbrett reiht sich ein halbes Dutzend Medikamenten-Packungen. Für einen Augenblick herrscht Stille in der Küche. Der 67-Jährige sammelt sich, um die Worte für seinen letzten Einsatztag als Liquidator zu finden. Er beginnt zu erzählen.

Es ist heiß und stickig, die Soldaten schnappen nach Luft

Der Gang, der zum Dach des Reaktorblocks 3 führt, ist dunkel. Der daran anschließende Reaktor 4 ist der schwer beschädigte Unglücksblock. Eine strahlende Ruine. Die Explosion hat hoch-radioaktiven Schutt und Grafit auf das benachbarte Dach geschleudert. Deutsche und japanische Roboter sollen die verseuchten Trümmer bergen. Die Technik versagt aufgrund der hohen Strahlenbelastung. „Wir Menschen funktionierten sozusagen als Bioroboter“, erklärt der ehemalige Liquidator.

Es ist heiß und stickig, die Soldaten schnappen unter ihren Stoffmasken nach Luft. Ihre Reihe ist lang. Infanterie-Kommandant Andriy Kulish hat es seinen Soldaten eingebläut: „,Wenn ihr an der Reihe seid. Rennt. Verliert keine Sekunde. Nehmt die Schaufel. Eine Schippe. Es darf nicht mehr als maximal 45 Sekunden dauern.“ Der Offizier schnappt sich kurz vor dem Einsatz ein Messgerät und läuft damit für wenige Sekunden aufs Dach: „Die Strahlung war so hoch, dass das Messgerät schlicht ausfiel“, berichtet der Zeitzeuge.

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Er ist für 100 Mann verantwortlich, darunter blutjunge Rekruten. Der 27-Jährige muss kein Physiker sein, um zu verstehen, was dieser Einsatz bedeutet. „Meine Männer waren so jung. Ich hatte schon zwei Kinder, aber viele der jungen Soldaten hatten noch keine. Ich wollte, dass sie bei diesem Kommando nicht völlig verstrahlt werden. Dass sie eines Tages noch eine gesunde Familie gründen können“, erläutert er. Also bittet er den befehlshabenden Nikolai Tarakanow, die Jüngsten bei dem Einsatz auszusparen. „‚Sind Sie Kommunist oder nicht, Genosse?’, entgegnete er. Da wusste ich, es war vergebens“, sagt Kulish.

„Ich bekam zwei Blutwäschen“

Dann ging es los. „Wir eilten aus dem Dunkel dem Licht entgegen. Auf dem Dach lagen Schaufeln bereit. Ich griff eine, schippte Grafit darauf, warf es hinunter, rannte mit meinen Männern zurück.“

Er kehrt danach ins Camp zurück, neun Kilometer vom Atomkraftwerk entfernt. Seit dem 1. Mai ist er vor Ort. Eigentlich sollte ein Einsatz nicht länger als drei Monate dauern. „Aber es gab zu wenige Offiziere, es war meine Pflicht zu bleiben“, erklärt er. „Kaum im Camp zurück, übergab ich mich. Dann brach ich zusammen, verlor die Besinnung.“ Er wird evakuiert. Am 12. September wacht er in einer Klinik in Kiew wieder auf. „Ich bekam zwei Blutwäschen. Ich konnte an einem Projekt mit experimentellen Medikamenten teilnehmen. Wir waren Versuchskaninchen, aber vermutlich haben die Medikamente uns das Leben gerettet.“

Dann klickt er auf seinem Laptop Schwarz-Weiß-Bilder durch, die er fast alle selbst geschossen hat. „Obwohl das streng verboten war“, wie er hinzufügt. Als die Zelte des Camps zu sehen sind, berichtet er, wie sie die zurückgelassenen Hunde und Katzen durchfütterten. Ein Bild zeigt ihn, wie er am Anfang seines Einsatzes am Ortsschild von Tschernobyl lehnt. „Da wurde es mir bewusst, hier passiert ein Stück Menschheitsgeschichte. Obwohl die Propaganda zu diesem Zeitpunkt noch alles herunterspielte.“ Dann sind Fällarbeiten in einem Wald zu sehen: „Das Kraftwerk in Sichtweite, der Wald radioaktiv verseucht.“ Weiter folgt ein Foto, auf dem Fahrzeuge abgespritzt werden. „Wir haben Wasser mit gewöhnlichem Waschmittel gemischt. Dekontaminieren nannten sie das.“ Andriy Kulish schüttelt den Kopf.

„Und dann ist da noch Saporischschja“

„Mich macht traurig, dass ich in meinem Zustand heute nicht mehr gegen die russischen Invasoren kämpfen kann. Ich bin gut ausgebildet“, sagt er – ein ehemaliger Elite-Soldat, der später im UN-Einsatz im bosnischen Sarajewo diente. Als dort der Krieg tobte.

„Als die Russen 2022 Tschernobyl kurzzeitig einnahmen, hoffte ich nur, sie bekommen eine hohe Strahlung ab“, sagt Kulish bitter. 2025 schlägt eine russische Drohne im Sarkophag über dem Reaktor 4 ein und reißt ein Loch in die Betondecke. „Was für ein Wahnsinn. Und dann ist da noch Saporischschja.“ Er hoffe, dass es zu keiner Katastrophe im russisch besetzten Kernkraftwerk von Saporischschja kommen werde, sagt der Rentner. „Schaffen wir Menschen es, genügend saubere Energie ohne Kernkraft zu erzeugen, wäre das ein Gewinn. Die Welt wäre sicherer“, meint er nachdenklich.

Das Gespräch hat ihn müde gemacht. Andriy Kulish braucht Ruhe. Es war eine anstrengende Zeitreise für ihn. „Aber es ist wichtig zu berichten, was passiert ist. Viele Liquidatoren brauchen Hilfe. Doch ich befürchte, nach diesem Gedenktag wird das Unglück von Tschernobyl völlig in Vergessenheit geraten. Wir haben in der Ukraine eine neue Katastrophe: Russlands Angriff auf unser Land.“ Einer der Söhne des Veteranen kämpft an der Front.