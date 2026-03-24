Warum benachrichtigte die Polizei nicht gleich nach der Tat die Mutter der entführten Block-Kinder? Diese Frage stellen Verteidiger einer Zeugin. Kurze Zeit später pausiert der Prozess.
24.03.2026 - 15:06 Uhr
Hamburg - Im Block-Prozess haben mehrere Verteidiger der Hamburger Polizei Versäumnisse unmittelbar nach der Entführung der Kinder in der Silvesternacht 2023/24 vorgeworfen. Obwohl der Polizei bereits um kurz nach Mitternacht die Telefonnummer der Mutter bekanntgewesen sei, sei Frau Block nicht angerufen und über die Entführung der Kinder informiert worden, kritisierte Christina Blocks Verteidiger, Ingo Bott.