Was hat eine Nachbarin von Christina Block vor dem Haus der Unternehmerin beobachtet? Die Zeugin im Prozess gegen die Mutter berichtet auf Antrag des Anwalts von Blocks Ex-Mann ihre Eindrücke.

dpa 31.03.2026 - 11:25 Uhr

Hamburg - Im Hamburger Prozess um die Entführung der Kinder von Christina Block hat eine Nachbarin der Mutter ihre Beobachtungen vor der Silvesternacht 2023/24 geschildert. Einen Tag vor der Tat habe sie beobachtet, wie "Unmengen von Tüten" in Blocks Wohnhaus geschleppt worden seien, berichtete die Zeugin. Sonst würden nicht so viele Supermarkttüten gebracht. Sie habe gedacht, da werde wohl eine große Party stattfinden - doch am nächsten Tag sei das Haus dunkel gewesen.