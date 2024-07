45 000 Euro Schaden in Weil der Stadt

Weil ein 70-Jähriger vermutlich die Handbremse nicht ausreichend angezogen hatte, prallte sein Audi auf einer abschüssigen Straße gegen Hauswände und andere Autos.

Sophia Herzog 31.07.2024 - 10:28 Uhr

Eine wohl nicht richtig angezogene Handbremse hat am Dienstag in Weil der Stadt für einen Schaden von insgesamt 45 000 Euro gesorgt. Gegen 11.55 Uhr parkte ein 70-Jähriger seinen Audi am Fahrbahnrand der abschüssigen Pforzheimer Straße. Vor ihm parkte eine 55-jährige BMW-Fahrerin. Als der 70-Jährige sein Fahrzeug verließ, rollte dieses los. Wie die Polizei berichtet, hatte der 70-Jährige vermutlich seine Handbremse nicht ausreichend angezogen. Die 55-Jährige fuhr im diesem Moment mit ihrem BMW los, der Audi streifte den BMW aber noch.