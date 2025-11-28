Eine Frau flieht aus Angst vor ihrem Partner aus einer Fellbacher Wohnung – schwer verletzt. Die Justiz prüft nun schwere Vorwürfe.
28.11.2025 - 16:20 Uhr
Es ist Mittwochabend in Fellbach (Rems-Murr-Kreis), als die Beziehung zweier Menschen jäh zerbricht. Zwischen einer 45-jährigen Frau und einem 41 Jahre alten Mann eskaliert ein Streit – mit dramatischen Folgen. Wie das Polizeipräsidium Aalen berichtet, soll der Mann versucht haben, gegen den ausdrücklichen Willen der Frau Geschlechtsverkehr zu erzwingen.