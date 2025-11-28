Eine Frau flieht aus Angst vor ihrem Partner aus einer Fellbacher Wohnung – schwer verletzt. Die Justiz prüft nun schwere Vorwürfe.

Es ist Mittwochabend in Fellbach (Rems-Murr-Kreis), als die Beziehung zweier Menschen jäh zerbricht. Zwischen einer 45-jährigen Frau und einem 41 Jahre alten Mann eskaliert ein Streit – mit dramatischen Folgen. Wie das Polizeipräsidium Aalen berichtet, soll der Mann versucht haben, gegen den ausdrücklichen Willen der Frau Geschlechtsverkehr zu erzwingen.

Die Frau wehrt sich. Trotz der erlittenen Verletzungen gelingt ihr die Flucht – in letzter Minute rettet sie sich zu Nachbarn, die Hilfe rufen.

Festnahme noch in der Nacht

Die Polizei greift schnell ein. Noch in derselben Nacht wird der Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Am nächsten Tag entscheidet ein Haftrichter am Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart: Untersuchungshaft. Der 41-jährige Mann kommt in eine Justizvollzugsanstalt.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei prüfen nun die Vorwürfe. Der genaue Ablauf der Tatnacht ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden befragt, Spuren ausgewertet. Die Justiz ermittelt – ein Verfahren wegen Vergewaltigung steht im Raum.